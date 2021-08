Nachwuchs der JSG Söse/Harz überzeugt mit Kampfgeist

Kampf und Moral zeigten die A-Jugend-Fußballer der JSG Söse/Harz beim 3:3-Unentschieden im Testspiel gegen die JSG Weper, in der zweiten Hälfte egalisierten sie noch einen 1:3-Rückstand. Leider verpennten die A-Junioren die ersten zwanzig Minuten und ließen ihren Gegenspielern zu viele Räume. Trotz eines frühen Führungstreffers von Tom Weidemann (4.) lief man so schon bald einem Rückstand hinterher. Nach dem Seitenwechsel sorgte Florian Eicke (66., 72.) mit zwei Treffern noch für den Ausgleich.

Die B-Jugend der JSG Söse/Harz zeigte sich beim 0:3 (0:2) im Test gegen den Bezirksligisten JFV Rhume-Oder von Beginn an sehr konzentriert. Mit vielen Zweikämpfen gelang es, den Gegner schnell im Spielaufbau zu stören und so kaum gefährliche Torabschlüsse zuzulassen. Das 0:1 (33.) für Rhume-Oder fiel durch einen Freistoß in Höhe des Sechzehners. Kurz vor dem Seitenwechsel und unmittelbar vor dem Abpfiff der Partie fielen die weiteren Treffer für die Gäste.