Sportler erfahren besondere Ehrung durch den KSB

Bereits im Altkreis Osterode war die Durchführung und Verleihung des Sportabzeichens in Verantwortung des Kreissportbundes eine wichtige und weithin anerkannte sportliche Angelegenheit in den Schulen und den Vereinen. Das ist auch nach der Fusion im Kreissportbund Göttingen-Osterode so geblieben.

Dort erfolgte jetzt eine besondere Verleihung für das 50. und 60. Sportabzeichen – verbunden mit der Überreichung je einer Ehrengabe mit Verleihungszahl und einer Urkunde. Unterzeichnet wurde die Urkunde von Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, und von Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des Landessportbundes Niedersachsen.

Stolz sein auf das Geleistete

Ihr 50. Sportabzeichen erhielten Walter Lindert vom SFC Harz-Weser und Günter Thiele vom TSV Eintracht Wulften die Ehrengabe „50“. Sogar auf 60 Sportabzeichen können Jörg-Rainer Otto und Eberhard Müller, beide vom MTV Herzberg, stolz sein. Dafür erhielten sie die Ehrengabe „60“ und ebenfalls die besondere Urkunde.

Die Verleihung erfolgte im Rahmen der Corona-Richtlinien in der Geschäftsstelle des KSB Göttingen-Osterode in der Lindenberghalle Osterode durch Geschäftsführerin Petra Graunke. Ab dem 50. Sportabzeichen wird vom KSB Göttingen-Osterode zusätzlich eine Ehrengabe zum Sportabzeichen verliehen.

Eine weitere Ehrengabe aus dem Bereich Bovenden wird zudem in der Geschäftsstelle in Göttingen verliehen.