LGO-Sprinter Milian Zirbus knackt 11 Sekunden-Marke

Am vergangenen Wochenende startete Milian Zirbus bei den Deutschen Meisterschaften der U18 in Rostock. Der Sprinter der LG Osterode konnte als jüngerer Jahrgang voll überzeugen und kehrte mit zwei Kreisrekorden im Gepäck heim. Leider waren Corona-bedingt keine Zuschauer zugelassen, lediglich über einen Livestream auf großer Leinwand auf dem Universitätsplatz konnten Zuschauer die DM miterleben.

Am Samstagabend stand der 200 Meter-Lauf auf dem Programm. Im vierten Vorlauf lief Zirbus schnell an und konnte ausgangs der Kurve noch gut mithalten. Auf der Geraden konnte er seine neue Lauftechnik einsetzen und wurde Fünfter in neuer Bestzeit 22,66 Sekunden. Es reichte zwar nicht für das Finale, er verbesserte damit aber seinen eigenen Kreisrekord nochmals um neun Hundertstel.

Über 100 Meter traten am Sonntag 38 Teilnehmer an, die die Norm von 11,30 Sekunden unterboten hatten. Der Osteroder war mit einer Meldezeit von 11,12 Sekunden im hinteren Feld. Alle Athleten hatten mit dem ständig wechselnden Wind zu kämpfen. Im fünften Vorlauf ging Zirbus zusammen mit dem Favoriten Lennart Hartenberg (Wattenscheid) an den Start. Der LGO-Sprinter kam super aus dem Startblock und lag lange an Position zwei. Am Ende belegte er mit neuer Bestzeit von 10,98 Sekunden Rang drei und war direkt für das Halbfinale qualifiziert. Bei nur 0,8 m/s Rückenwind war das zugleich ein neuer Kreisrekord, den vorher Tizian Kirchhof mit 11,03 Sekunden hielt. Für Zirbus erfüllte sich zudem ein großes Ziel – erstmals blieb er unter der Marke von 11 Sekunden.

Schon nach 15 Minuten musste er wieder in den Callroom zum Halbfinale. Als Viertschnellster aus allen Vorläufen konnte er sich durchaus Hoffnung auf das Finale machen. Leider gelang ihm diesmal der Start nicht optimal und er belegte mit 11,16 Sekunden nur Platz vier. Auch die Zeit reichte nicht, da der zweite Lauf deutlich schneller war. Im Finale schließlich gewann Hartenberg klar in 10,46 Sekunden.

Dennoch beendete der LGO-Athlet zufrieden seine erste DM, in der DLV-Bestenliste belegt er Platz elf. Nächstes Jahr will Zirbus noch einmal in der U18 angreifen, dann ist er der ältere Jahrgang.