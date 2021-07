Genehmigung erhalten: Grünes Licht für den Great Barrier Run

Göttingen. Der extreme Hindernislauf darf am 18. September in Göttingen ausgerichtet werden.

Es ist eine Nachricht, auf die Sportlerinnen und Sportler aus ganz Südniedersachsen gewartet haben: Die Stadtverwaltung Göttingen hat die Genehmigung zur Durchführung des Great Barrier Run am 18. September erteilt. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder an den Start gehen können“, zeigt sich Lukas Dannenberg, Projektleiter des Great Barrier Run, sehr erfreut über die Genehmigung. „Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt und dieses im Detail mit allen Behörden abgestimmt, so dass die Erfahrungswerte aller Beteiligten Eingang in das schlussendliche Veranstaltungssetup gefunden haben“, erläutert Dannenberg den gemeinsamen Prozess.

Besonderes Hygienekonzept

Basis des Hygienekonzeptes ist die Einrichtung eines Veranstaltungsbereiches, in den nur geimpfte, getestete oder genesene Personen mittels Ausweisung über die Corona-Warn-App oder die CovPass-App erhalten. Zudem ist die Kontaktnachverfolgung mittels Luca-App, welche an das Gesundheitsamt Göttingen angeschlossen ist, gegeben bzw. für alle Läufer und Zuschauende verpflichtend.

Zusätzlich werden weitere punktuelle Maßnahmen getroffen, die je nach weiterer Entwicklung der Pandemie auch geändert werden können. „Es sind natürlich in diesem Jahr einige Besonderheiten zu beachten, allerdings sind die Themen „Ausweisen“ und „CheckIn“ mittlerweile so gelernt, dass die Vorteile zu mehr gemeinsamen Aktivitäten überwiegen. Das Gelände ist für unser Konzept einfach hervorragend geeignet, da dieses im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungsorten, großflächig einzugrenzen ist und wir so an der frischen Luft endlich wieder zusammen Sport treiben können“, so Dannenberg.

Mit eine der größten Sportveranstaltungen in Südniedersachsen

Der Great Barrier Run ist mittlerweile eine der größten Sportveranstaltungen in Südniedersachsen und es wird auf drei Streckenlängen gestartet: 2,5 Kilometer für die Kids, 6 Kilometer mit 23 Hindernissen und 12 Kilometer mit 45 Hindernissen. Die Anmeldung für den Great Barrier Run 2021 läuft über die Homepage www.great-barrier-run.de. Teams ab fünf Personen erhalten einen Rabatt von 20 Prozent - bis Sonntagabend, 1. August, läuft noch die rabattierte Anmeldephase.