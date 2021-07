Herren der HSG Oha starten mit zwei Nachbarschaftsduellen

Schon am zweiten Spieltag kommt es für die HSG Oha (in schwarz) zum Derby gegen die HSG Rhumetal – gespielt wird auswärts in der Burgberghalle in Katlenburg.

Die Mitglieder des HVN-Spielausschusses haben die Spielpläne der Landes-, Verbands- und Oberligen der Frauen und der Männer für die Handball-Saison 2021/2022 auf der Plattform nuLiga veröffentlicht. „Bis zum 1. August bleibt den Vereinen jetzt Zeit, die Spieldaten zu bearbeiten“, erklärt HVN-Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof.

Sollte der Spielplan sich nicht weiter verändern, würden die ersten Herren der HSG Oha mit zwei Nachbarschaftsduellen in die neue Saison der Verbandsliga Niedersachsen starten. Der Auftakt erfolgt am Samstag, 18. September, ab 16 Uhr in der Herzberger Mahntehalle mit einem Heimspiel gegen den MTV Rosdorf. Schon am zweiten Spieltag folgt dann das prestigeträchtige Derby bei der HSG Rhumetal. Vorläufiger Spieltermin in der Burgberghalle in Katlenburg ist am Sonntag, 26. September, um 17 Uhr. Der 26. und letzte Spieltag ist für den 28. Mai 2022 angesetzt, die HSG Oha empfängt dann die Reserve von Eintracht Hildesheim.

Die zweiten Herren der HSG starten in der Landesliga ebenfalls am 18. September mit einem Heimspiel in der Mahntehalle. Ab 19 Uhr ist der MTV Groß Lafferde II zu Gast. Die Saison in der Landesliga endet nach 22 Spieltagen bereits am 7. Mai 2022.