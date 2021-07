Frauen-Pokalsieger Pfeil Broistedt hat im DFB-Pokal Lospech

Hannover. Der per Losentscheid bestimmte NFV-Pokalsieger muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auswärts beim FSV Babelsberg 74 antreten.

Kein Losglück hat Oberligist FC Pfeil Broistedt bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen gehabt. Der per Losentscheid ermittelte niedersächsische Pokalsieger muss beim Regionalligisten FSV Babelsberg 74 antreten.

Auch Zweitligist SV Meppen steht vor einem Auswärtsspiel beim Regionalligisten Magdeburger FFC, während Regionalligist Hannover 96 ein Heimspiel gegen Berlin-Ligist FC Hertha 03 Zehlendorf hat. Dies ergab die Auslosung in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main durch die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen. Der Titelverteidiger VfL Wolfsburg greift so wie die weiteren Bundesligisten erst in Runde zwei ein.

Die Auftaktrunde des nationalen Pokalwettbewerbs wird am 21./22. August 2021 ausgetragen.