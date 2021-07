Milian Zirbus sprintet in Bestzeit zur Landesmeisterschaft

Einige Teilnehmer der LG Osterode an den Landesmeisterschaften in Göttingen.

Im Jahnstadion in Göttingen wurden kürzlich die Landesmeisterschaften der Leichtathletik ausgetragen statt. Die Athleten der LG Osterode stiegen am zweiten Wettkampftag, dem Samstag, in das Geschehen ein, Milian Zirbus sorgte für einen Glanzpunkt und das herausragende Ergebnis.

Bei der weiblichen Jugend W14 starteten Sophie Karton im Sprint über die 100 m sowie Emmi Wittenberg über die 80 m Hürden. Beide Athletinnen wurden als Sportlerinnen des Jahrgangs 2008 in der älteren Klasse gemeldet und konnten ihre persönliche Bestleistung steigern – Karton auf 13,70 Sekunden über die 100 m und Wittenberg auf 13,44 Sekunden über die 80 m Hürden. Beide waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden beim ersten Start auf Landesebene.

Zirbus läuft auf Rang vier

Mit Jule Kriebel und Lisa Zirbus waren zwei Teilnehmerinnen bei der weiblichen U20 aus Osterode am Start. Trotz langer Wettkampfpause zeigten Kriebel in 13,87 Sekunden und Zirbus mit 13,21 Sekunden über die 100 m gute Leistungen. Zirbus konnte mit 15,43 Sekunden über die 100 m Hürden in persönlicher Bestzeit zudem den vierten Platz belegen.

Fjare Zirbus qualifizierte sich mit 12,77 Sekunden für das 100 m Finale der Altersklasse M14. Hier steigerte er seine persönliche Bestzeit auf 12,61 Sekunden und wurde guter Sechster. Die 100 m bei der M15 lief Jakob Leonard in Bestzeit von 12,30 Sekunden. Nach einem beherzten Lauf über 300 m von unter 40 Sekunden wurde der Osteroder am Sonntag leider disqualifiziert und kam somit nicht in die Wertung.

Bei der männlichen U18 lief Milian Zirbus zur Topform auf. Seinen Vorlauf über 100 m gewann er in 11,32 Sekunden und ging mit der drittbesten Qualifikationszeit im Finale in den Startblock. Hier überzeugte der junge Osteroder mit persönlicher Bestleistung von 11,17 Sekunden und wurde überraschend mit zwei Hundertstel Vorsprung vor dem Favoriten Thorben Finke (SV Sigiltra Sögel) Landesmeister. Zum Abschluss am Sonntag konnte Zirbus in 22,78 Sekunden mit persönlicher Bestleistung und Kreisrekord in einem schnellen 200 Meter-Rennen einen guten fünften Platz als erzielen und war dabei Schnellster des Jahrgangs 2005.