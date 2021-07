A-Jugend der JSG Söse/Harz hat ein neues Trainerduo

Die A-Jugend der JSG Söse/Harz geht in der kommenden Fußball-Saison mit Trainer Kevin Zarins und Co-Trainer Silas Weiberg in der Kreisliga an den Start. Damit kann sich die JSG über reichlich Qualität an der Seitenlinie freuen.

Zarins besitzt die C-Lizenz und ist schon 18 Jahre als Jugendtrainer aktiv. In seiner Trainerlaufbahn hat er bei der JSG Sösetal von der F- bis zur C-Jugend, die Landesliga-Teams der A- und B-Jugend vom TuSpo Petershütte und beim JFV Rhume-Oder die B-Junioren in der Bezirksliga gecoacht. Sein junger Co-Trainer Silas Weiberg geht in sein zweites Trainerjahr.

Das Trainerteam möchte mit den A-Junioren attraktiven und schnellen Offensivfußball spielen. Dabei sollen sich die Nachwuchskicker in jedem Training und jedem Spiel, aber auch außerhalb des Fußballplatzes als geschlossene Einheit präsentieren und Disziplin mit Spaß verbinden. In der Tabelle soll es so weit wie möglich nach oben gehen. Das hatte in der kurzen Saison im vergangenen Herbst bestens funktioniert, als Zarins und Weiberg mit den B-Junioren der JSG Söse/Harz aus den zwei möglichen Partien vor Saisonabbruch zwei Siege gegen den SV Rotenberg und den JFV West-Göttingen einfuhren und damit das einzig verlustpunktfreie Team in der Kreisliga stellten.

Die A-Jugend startet am 28. Juli in die Saisonvorbereitung. Neben Training und Testspielen werden einige Aktionen zum Teambuilding den Vorbereitungsplan bereichern. Der aktuelle Kader umfasst 22 Spieler, könnte aber perspektivisch noch auf 26 Spieler anwachsen. Trainiert wird während der Saison immer dienstags und donnerstags um 18.30 Uhr in Förste, in der Vorbereitung wird davon abgewichen.

Zur Verstärkung des Trainerteams werden noch dringend ein weiterer Co-Trainer und ein Betreuer gesucht. Engagierte Interessenten können sich ebenso wie Jugendspieler, die den Kader verstärken möchten, bei Trainer Kevin Zarins melden.

Der JSG-Coach ist unter Telefon 0170/7725748 zu erreichen.