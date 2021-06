Yannik Engelhardt unterschreibt Profivertrag bei Werder Bremen

Bremen. Der 20-Jährige aus Wollbrandshausen wird aber zunächst an den Drittliga-Aufsteiger SC Freiburg II ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Yannik Engelhardt aus Wollbrandshausen hat es geschafft und beim SV Werder Bremen einen Profivertrag unterzeichnet. Für die Grün-Weißen wird der 20-jährige Mittelfeldspieler in der kommenden Saison allerdings nicht auflaufen, der Eichsfelder wechselt auf Leihbasis zum Drittliga-Aufsteiger SC Freiburg II.

„Um Yannik weiter eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, halten wir die Leihe für eine sinnvolle Lösung“, erklärt Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball beim SVW, und ergänzt: „In den vergangenen 15 Monaten hat er aufgrund der Corona-Pandemie wenig Spielpraxis sammeln können, daher wird die Dritte Liga der richtige Zwischenschritt für ihn sein. Er ist ein cleverer, lernwilliger Junge und wir sind davon überzeugt, dass er sich in einer erfolgreichen Freiburger Mannschaft durchsetzen sowie sich persönlich und fußballerisch weiter entwickeln wird.“

Bereits 2015 war Engelhardt aus der Jugend des JFV Eichsfeld an die Weser gewechselt, seit 2017 durchläuft er die Nachwuchsmannschaften des Werder-Leistungszentrums. In der vergangenen Saison kam er in der Regionalliga Nord auf acht Einsätze. Bei den Grün-Weißen reifte der 20-Jährige zum Junioren-Nationalspieler. Zuletzt lief er für die deutsche U20 auf.