Hundesportler treffen sich zur Frühjahrsprüfung

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen im vergangen Jahr sehr viele Hundesportveranstaltungen aus. Umso größer war daher die Freude, dass dem GHSV Brochthausen die Ausrichtung der Frühjahrsprüfung in diesem Jahr vom zuständigen Ordnungsamt genehmigt wurde.

20 Hundesportler aus der Region meldeten sich in kürzester Zeit zu dieser Veranstaltung. Geprüft wurde in den Stufen Geprüfter Begleithund, Internationale Fährten und Gebrauchshundeprüfung. Zur Bewertung durfte der Verein zwei Leistungsrichter begrüßen, Ilka Renndorf aus Braunschweig und den Leistungsrichter-Obmann des DVG, Rolf Panzlaff aus Spenge. Als Prüfungsleiter stand Björn Bierwirth zur Verfügung und als Schutzdiensthelfer fungierte Tobias Hoppmann.

Gesplittete Prüfung

Die Prüfung wurde in zwei Teile gesplittet. Die Hundeführer der zu prüfenden Begleithunde blieben auf dem Platz, die Hundeführer der Fährten- und Gebrauchshunde trafen sich im Fährtengelände in Pöhlde, welches von Pöhlder Landwirten zur Verfügung gestellt wurde. Auf der Platzanlage stellten sich zehn Mensch-Hund-Teams den fairen Bewertungen: Sandra Zander mit ihrem Cocker Spaniel Rüden Bilal of Gallifrey Seven, Elke Eltzsch-Prause mit ihrem Weimaranerrüden Baxter von der Ottersburg; Albrecht Stange mit seiner Mischlingshündin Polly; Sabine Lorch mit ihrer Mischlingshündin Selly; Anette Wiegand mit ihrem Teckelrüden Earl aus dem Warnetal Emil; Daniela Hammer mit ihrer Schäferhündin Jumanji vom Warnemünder Moorgeist; Stefan Wünsch mit seinem Malinoisrüden Ayk Airport Hannover; Catherina Senger mit ihrer Mischlingshündin Amy; Dorthe Mecke mit ihrer Labradorhündin Lotte und Dirk Weidemann mit seiner Golden Retriever Hündin Golden Indian Summer’s Kiss Me Frieda. Gezeigt wurde eine vorgegebene Strecke „bei Fuß“ gehen, Sitz, Platz mit Abrufen und Ablegen unter Ablenkung. Im Anschluss folgt der sogenannte Verkehrsteil, hier müssen sich die Hunde unbeeindruckt gegenüber Fahrradfahrern, Autos und Joggern zeigen. Richter Rolf Panuzlaff konnte neun Teams zur bestanden Prüfung gratulieren.

Im Gelände nahm die Leistungsrichterin Ilka Renndorf die Bewertungen vor. Zur Internationalen Fährtenhundprüfung (IFH) Stufe 1 und 2 stellten sich drei Teams. Die IFH 1 besteht aus 1.200 Schritten, vier Gegenständen, die der Hund verweisen oder anzeigen muss und hat eine Liegezeit von zwei Stunden. Heike Seideneck mit ihrer Schäferhündin Hündin Crazy vom special Highlight erreichte in dieser Stufe 97 Punkte und das Werturteil Vorzüglich.

Heiko Scharmer wird geehrt. Foto: Verein / GHSV Brochthausen

Mit 1.800 Schritten Länge, 7 Gegenständen und einer Liegezeit von drei Stunden ist die IFH 2 beschrieben. Andrea Junge mit ihrem Mischlingsrüden Buddy und Sandra Zander mit ihrem Cocker Spaniel Rüden Cheerful Cassidy of Gems Valley Lemon starteten in dieser Stufe. Beide Teams erreichten das gesteckte Ziel mit 89 und 77 Punkten.

Besondere Ehrung für Scharmer

Zur Mittagszeit begrüßte der Vorsitzende Thomas Borchard den Präsidenten des DVG, Dr. Peter Kruse. Dieser war angereist, um das Vereinsmitglied und ehemaligen Leistungsrichter Heiko Scharmer zum Ehrenrichter zu ernennen. Scharmer amtierte noch drei Jahre nach seinem eigentlichen Richterausscheiden als Leistungsrichter.

Die Internationale Gebrauchshundeprüfung (IGP) setzt sich aus drei Teilen zusammen: Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Zur IGP 1 und IGP 2 waren Barbara Pietrusky mit ihrer Malinoishündin Wanjeena’s Birgit Sokje, Barbara Wenig mit ihrem Dobermann Rüden Apollo, Wolfgang Dordel mit seinem Malinoisrüden Bolle von der Klassikerstadt und Hans Scheible mit seiner Dobermannhündin Urbana v. Residenzschloss gemeldet. Pietrusky (254 Punkte) und Dordel (269 Punkte) bestanden mit dem Wertungsurteil gut, Wenig (277 Punkte) sowie Scheible (273 Punkte) sogar mit dem Werturteil sehr gut.

In der Königsklasse, der IGP 3, starteten Hermann Brämer mit seinem Malinoisrüden Studebaker’s Matz, Ottmar Faßhauer mit seinem Schäferhund Rüden Maylo vom Haus Welbergen und Friedel Waldmann mit seinem Schäferhund Rüden Cid vom Brandkopf. Alle erreichten ihr angestrebtes Ausbildungskennzeichen. Brämer kam auf 275 Punkte und das Urteil sehr gut, Ottmar Faßhauer errang 267 Punkte mit dem Urteil gut und Friedel Waldmann erzielte den Tagessieg mit 295 Punkten und dem Urteil vorzüglich.

Der GHSV Brochthausen richtete zudem vor kurzem seinen vereinsinternen Wettkampf um den Fährtenpokal aus. Hier gewann als erste Frau seit dem Gründungsjahr des Vereins 1966 Andrea Junge mit Buddy den heißbegehrten Pokal. Auf den weiteren Plätzen folgten Thomas Borchard mit Ayla, Hermann Brämer mit Matz, Heike Seideneck mit Crazy, Sandra Zander mit Lemon, Ottmar Faßhauer mit Maylo und Sandra Zander mit Seven.