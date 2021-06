Sportvereine sollen in diesem Sommer im Mittelpunkt stehen

Den Auftakt in den #sportVEREINtuns-Sommer macht der Tag der Bewegung am 17. Juli 2021.

Mit einem Tag des Bewegens am 17. Juli starten das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI), der Landessportbund (LSB) Niedersachsen, der Niedersächsische Turner-Bund und weitere Partner die landesweite Mitglieder(rück)gewinnungs-Kampagne #sportVEREINtuns-Sommer 2021. Mit der Aktion sollen landesweit möglichst viele Sportvereine angesprochen werden, Mitglieder und weitere Interessierte zu Sport- und Bewegungsveranstaltungen einzuladen.

Nach dem Auftakt sind drei Themenwochen geplant. Vom 23. Juli bis 8. August heißt es: „Wettbewerb – Von Tokio bis Niedersachsen!“ Höher, schneller, weiter oder Dabeisein ist alles – in dieser Zeit soll bei Tagesveranstaltungen an den olympischen Spirit der Sommerspiele in Tokio angeknüpft werden. Der nächste Themenkomplex vom 9. bis 29. August ist „Gesund – In Bewegung!“ Sport ist Teil der Lösung und das soll mit Angeboten zu Fitness, Gesundheit und Entspannung gezeigt werden. Den Abschluss vom 30. August bis 19. September bildet: „Gemeinsam mit Sport!“ Hier stehen Familien und vor allem Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt.

Unterstützung der Kommunen

Die Gemeinden, Städte und Landkreise in Niedersachsen sind mit ihrer traditionell vielfältigen und gezielten Förderung seit langem unverzichtbarer Partner der Sportvereine. Sie haben trotz ihrer zum Teil äußerst schwierigen Finanzsituation immer wieder bewiesen, dass die Förderung des Vereinssports ein bedeutender Faktor ihrer Kommunalpolitik ist.

Auf der Grundlage der gemeinsamen Erklärung „Sport und Kommunen – gemeinsam stark in Niedersachsen“ aus dem Jahr 2019 mit dem Niedersächsischen Städtetag, dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund und dem Niedersächsischen Landkreistag bitten das Ministerium für Inneres und Sport und der Landessportbund die Eigentümer kommunaler Sportanlagen, die Sportanlagen während der Sommerferien offen zu halten und vor Ort individuelle Lösungen zu finden, damit Sportvereine praktische Angebote unterbreiten können. Denn die Hälfte der mehr als 9300 Sportvereine in Niedersachsen ist auf die Nutzung kommunaler Sportanlagen angewiesen.

Der Landessportbund fördert aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes die Veranstaltungen von Sportvereinen mit einem gesonderten Programm und stellt mögliche Musterverträge für die zeitweise Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine zur Verfügung. Ein möglicher Schlüsselverlust ist hierbei durch die aktuelle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung des LSB abgedeckt.

Der Landessportbund plant zudem im August und September mit dem NDR zwei sportive Tagesveranstaltungen im Rahmen der NDR Sommertour 2021.

Weitere Informationen gibt es online unter www.sportvereintuns.de.