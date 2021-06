Herren 70 des TC Bad Lauterberg spielen wieder

Bad Lauterberg. Die Mannschaft hat in der Bezirksklasse ihre ersten beiden Spiele absolviert. Auf eine 2:4-Niederlage folgt ein 3:3-Unentschieden.

Endlich nach langer Coronapause konnten die Herren 70 des TC Bad Lauterberg ihre ersten zwei Punktspiele der neuen Saison in der Bezirksklasse bestreiten.

Zunächst traten die Kneippstädter in Lauenförde im Landkreis Holzminden an. Dort trafen sie auf einen sehr starken Gegner, die Nummer eins der TG spielte noch eine Woche zuvor bei der deutschen Meisterschaft der Senioren in Bad Neuenahr mit. Entsprechend hatte der Lauterberger Peter Lehnen keine Chance und verlor klar. Auch Otto Matzenauer – knapp im Match-Tiebreak – und Werner Koch unterlagen. Jürgen Breitenstein erkämpfte aber mit 4:6, 6:4 und 10:6 einen Punkt. Im Doppel unterlagen Lehnen/Wolfgang Lange, während Breitenstein/Matzenauer mit 6:3, 6:1 siegten. Insgesamt unterlagen die Lauterberger jedoch mit 2:4.

Lehnen siegt nach hartem Kampf

In der zweiten Partie empfing man die vierte Mannschaft des Hildesheimer TV im Kurpark, die sich schon bei der Begrüßung als sehr nette und faire Mannschaft zeigten. Peter Lehnen an Eins gewann nach hartem Kampf mit 6:4, 3:6 und 10:7. Pech hatte Otto Matzenauer, der nach klar gewonnenem ersten Satz bei 0:2 im zweiten Durchgang verletzt aufgeben musste. Jürgen Breitenstein unterlag 2:6, 2:6, Wolfgang Lange glich nach einem guten Spiel durch ein 6:4, 6:2 zum 2:2 aus.

Die Entscheidung musste in den Doppeln fallen. Im oberen Doppel zeigten Lehnen und Klaus-Dieter Jahn, der nach drei Jahren Pause einsprang, ein starkes Spiel und gewannen 6:1, 6:1. Das zweite Doppel Breitenstein/Jürgen Sablotny unterlagen nach langem Kampf mit 2:6, 4:6. Die Partie endete somit mit einem für beide Seiten zufriedenstellenden 3:3, während der harmonische Tennistag mit Essen, Trinken und netten Gesprächen ausklang.