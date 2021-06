Auf Schusters Rappen durch den Solling

Am Sonntag, 20. Juni, findet im Solling der 3. Bollenser Wandermarathon statt. Ausrichter ist der TSV Bollensen, zur Auswahl stehen zwei Strecken: entweder 21 Kilometer oder 42 Kilometer.

Immer mehr Menschen aller Altersklassen schnüren regelmäßig die Wanderstiefel und begeben sich in die freie Natur. Das ist gleichermaßen gut für Geist und Körper, denn bei einer Wanderung kann man nicht nur gut entspannen und den Kopf frei bekommen, sondern unternimmt gleichermaßen auch etwas für seine Fitness.

Besonders gut lässt es sich in der Solling-Vogler-Region im Weserbergland wandern. Hier finden alle, die gerne auf Schusters Rappen unterwegs sind, optimale Bedingungen vor. So auch beim Wandermarathon in Bollensen, der nach dem Erfolg der Vorjahre bereits zum dritten Mal stattfindet. Die beiden Wanderungen führen als Rundkurse ausschließlich über Waldwege durch den Solling und sind gut markiert. Neu in diesem Jahr ist der ausgeschriebene Firmencup, zu dem sich Teams anmelden können.

Startzeit für die 42 km-Strecke ist um 7 Uhr und für die 21 km-Strecke um 8 Uhr jeweils am Sportheim des TSV Bollensen. Das Startgeld beträgt zehn Euro pro Person, inbegriffen ist die Verpflegung. Der Wandermarathon findet durch Genehmigung des Gesundheitsamtes unter den aktuellen Corona-Abstands- und Hygieneregeln statt.

Anmeldungen können unter www.bollensen.de/wandermarathon vorgenommen werden. Hier gibt es zudem einen Überblick über die Wanderstrecken.