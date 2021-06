Göttingen. Die beiden Lehrgänge starten im August – online und in Präsenz. Der Lehrgang Trainer-C-Erwachsene ist sogar ein NFV-Pilotprojekt.

Der NFV-Kreis bietet zwei neue Trainer-C-Lehrgänge an

In den nächsten Wochen werden zwei neue Trainer-C-Lehrgänge im NFV-Kreis Göttingen-Osterode angeboten.

Zum einen findet der Basis-Lehrgang, Voraussetzung für die Erlangung der Trainer C-Lizenz, als sogenannter Blended-Learning-Kurs statt. Der Kurs wird überwiegend online durchgeführt, maximal gibt es eine Präsenzveranstaltung. Der Start des Lehrgangs ist für den 1. August geplant.

Zum anderen wird nach vielen Jahren mal wieder ein Kurs Trainer-C-Erwachsene angeboten. Der Kurs läuft über 40 Lerneinheiten zum überwiegenden Teil praktisch ab, die Ausbildung wird freitagabends und samstagvormittags voraussichtlich auf dem Sportplatz in Lenglern erfolgen. Der Kurs ist als Trainer-Fortbildung geeignet und läuft als Pilotprojekt in Absprache mit dem NFV. Der Lehrgang ist auch für Inhaber der Trainer-C-Lizenz als Aufbaukurs interessant. Erster Termin ist am 14. August.

Die Anmeldung für beide Kurse erfolgt online über den Veranstaltungskalender im DFBnet. Weitere Infos bei Thomas Hellmich, Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses im NFV-Kreis, unter Telefon 0171/7210854.