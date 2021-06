VfL Oldenburg ist der zweite NFV-Vertreter im DFB-Pokal

Der VfL Oldenburg ist neuer Sieger des Krombacher Niedersachsenpokals der Amateure. Dies ergab die Auslosung in der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen. Eine Auslosung, so NFV-Pressesprecher Manfred Finger in seiner Anmoderation, „wie es sie in der bald 75-jährigen Geschichte unseres Verbandes noch nie gegeben hat und hoffentlich auch nie wieder geben wird.“

Als Sieger zieht der VfL Oldenburg ebenso wie der Sieger im Wettbewerbszweig „3. Liga & Regionalliga“, der SV Meppen, in den DFB-Pokal ein. Dies war auch der Grund, warum sich der NFV-Verbandsspielausschuss und die elf noch im Wettbewerb befindlichen Vereine auf die Auslosungsvariante geeinigt hatten. Denn die NFV-Vertreter am DFB-Pokal müssen bis spätestens dem 1. Juli gemeldet werden. Angesichts der Zahl der noch im Wettbewerb stehenden Vereine und der ungewissen Pandemielage beziehungsweise politischen Verfügungslage gab es Zweifel darüber, ob eine sportliche Ermittlung bis zu diesem Datum möglich ist.

Viermal Oldenburger Glück

Bei der Auslosung, natürlich unter notarieller Aufsicht, hatten die Oldenburger das Glück auf ihrer Seite. Zunächst galt es, die Sieger der drei noch ausstehenden Achtelfinalpartien zu bestimmen. Dabei kam der VfL Oldenburg gegen den SV Altenoythe weiter. Die Sieger kamen anschließend in den Topf der fünf bereits für das Viertelfinale qualifizierten Teams.

Diesmal kamen die Nordwestdeutschen gegen die Freien Turner Braunschweig weiter, im Halbfinale sprach das Los im Duell gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide für Oldenburg. Beim virtuellen Finale gegen den SC Spelle/Venhaus wurde der VfL erneut als Erstes und damit als Sieger aus dem Lostopf gefischt, der Einzug in den DFB-Pokal war damit perfekt.