NWVV bietet Kids-Beach Days 2021 an

Hannover. Mit der Aktion will der Verband in den Sommerferien für Spaß und Bewegung sorgen. Vereine sind jeweils in der Durchführung eingebunden.

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) hat für den Sommer eine neue Aktion gestartet. Während der gesamten Sommerferien in Niedersachsen und Bremen möchten der Verband an den verschiedensten Standorten mit jeweils einem Sportverein als Partner einen Kids-Beach-Day anbieten. Auch an verschiedenen Samstagen außerhalb der Ferien können diese Tagesveranstaltungen durchgeführt werden.

Mit dieser Aktion möchte der NWVV nach der lange Coronapause wieder für Bewegung an der frischen Luft sorgen. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren, die idealer Weise bereits in einem Sportverein sind und schon Kontakt zum Volleyball hatten oder die Lust haben, an diesem Tag den ersten Kontakt in dieser Sportart aufzunehmen und sich darin auszuprobieren.

An einem oder mehreren beliebigen Tagen in der Woche führt der NWVV für sechs Stunden ein Programm durch. Neben zwei zwei Trainingseinheiten gibt es ein Abschlussspiel und ein gemeinsames Mittagessen. Für den ausrichtenden Sportverein gibt es allerdings auch einige Voraussetzung zu erfüllen. So ist eine Beachanlage zur Verfügung zu stellen. Der NWVV ist mit einem Referenten vor Ort und benötigt die Unterstützung durch eine Betreuungsperson oder einen Übungsleiter. „Gemeinsam möchten wir den Kindern und Jugendlichen einen tollen Sporttag bereiten“, wirbt Jugendreferenten Holger Zimmermann.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Felder, den zur Verfügung stehenden Betreuern und dem Corona-Inzidenzwert des jeweiligen Standorts abhängig.

Bei Rückfragen steht Jugendreferenten Holger Zimmermann per E-Mail an h.zimmermann@nwvv.de oder telefonisch unter 05422/7039527 bereit.