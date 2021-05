Neuer Sportkurs startet Anfang Juni in Bockswiese

„Bewegen statt Schonen – ein Ganzkörperkräftigungsprogramm“ lautet der Titel des neuen Kurses, den die Sportgemeinde Hahnenklee Bockswiese anbietet. Der Kurs beginnt am 2. Juni um 16.45 Uhr, Treffpunkt ist am Parkplatz an der Bushaltestelle in Bockswiese, Hahnenkleer Straße. Der Kurs besteht aus zehn Kurseinheiten zu je 90 Minuten.

Das ganzheitliche Gesundheitssportprogramm richtet sich an Neu- oder Wiedereinsteiger. Der Schwerpunkt liegt auf dem Training des Haltungs- und Bewegungsapparats, mit dem primären Ziel Bewegungsmangel vorzubeugen, Freude an der Bewegung zu wecken, die Fitness zu steigern und die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu fördern.

Der Kurs ist zertifiziert, so dass die meisten Krankenkassen die Kurskosten zu 80 bis 100 Prozent übernehmen. Alle Einheiten finden draußen statt, geeignete Sportbekleidung ist mitzubringen.

Anmeldungen und weitere Infos bei der Kursleiterin Annett Panterodt, Telefon 0170/8637425 oder per E-Mail: fit-gesund@panterodt.de.