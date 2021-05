JFV Rhume-Oder nimmt das Training wieder auf

Unter Einhaltung der geltenden Hygiene-Vorschriften und der aktuellen Corona-Verordnung für Niedersachsen ist beim JFV Rhume-Oder das Training für die neuen Jahrgänge in der Saison 2021/22 angelaufen.

In der kommenden Woche findet die Einheiten an folgenden Terminen statt: Die A-Jugend (Jahrgänge 2003/2004) trainiert am Dienstag, 25. Mai, ab 18.20 Uhr in Bilshausen; die B-Jugend (Jahrgänge 2005/2006) am Dienstag ab 18.50 Uhr in Wulften; die C-Jugend (Jahrgänge 2007/2008) am Dienstag ab 16.45 Uhr und am Donnerstag, 27. Mai, ab 17 Uhr jeweils in Wulften und die D-Jugend (Jahrgänge 2009/2010) am Donnerstag ab 17 Uhr in Bilshausen.

Interessierte Spieler, die gerne probeweise mittrainieren möchten, müssen sich vorab bei den Sportlichen Leitern Carsten Kamrad, Telefon 0151/12141963, oder Jannik Strüber, Telefon 0176/31092405, oder per E-Mail an carsten.kamrad@jfv-rhume-oder.de anmelden. Auch für Rückfragen steht die Sportliche Leitung zur Verfügung.