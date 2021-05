Antje Nitsch ist das neue Gesicht beim KSB Goslar

Es gibt personelle Veränderungen beim Kreissportbund Goslar. Der bisherige Sportreferent für die Handlungsfelder Bildung und Sportjugend, Andreas Doros, wird zum 31. Mai ausscheiden. Das Urgestein war damit insgesamt fast 34 Jahren beim KSB Goslar tätig.

Das neue Gesicht in der Geschäftsstelle des Kreissportbunds, die in der Akademie des Sports in Clausthal-Zellerfeld beheimatet ist, ist Sportreferentin Antje Nitsch. Sie bekleidet seit April eine halbe Stelle und zeichnet für das Handlungsfeld Bildung verantwortlich. Der Arbeitsschwerpunkt liegt in den Bereichen der Aus- und Fortbildung und Qualifix. Antje Nitsch ist verheirat und hat ein Kind, die 42-Jährige wohnt in Goslar und war zuvor Lehrreferentin des Landesschwimmverbandes Niedersachsen.

Sie hat Sportwissenschaften und BWL in Göttingen studiert und zudem eine vielfältige und beachtliche Vita im Bereich des Sports. Aktuell steckt Nitsch voll in der Lehrgangsplanung für einen möglichen Wiedereinstieg nach eventuellen Corona-Lockerungen, sowie auch in der Planung für das Jahr 2022.

Die zweite halbe Stelle nach dem Ausscheiden von Andreas Doros im Handlungsfeld Sportjugend wird ab sofort neu ausgeschrieben. Zum 1. September soll diese Stelle wieder im KSB Goslar besetzt werden.

Bis dies soweit ist, übernimmt mit sofortiger Wirkung Carola Ehlers vom Stadtsportbund Braunschweig die Aufgaben des Handlungsfeldes Sportjugend in der Sportregion Braunschweig, Goslar und Wolfenbüttel kommissarisch.

Antje Nitsch kann ab sofort unter Telefon 05323/969027 oder per E-Mail an ksbgoslar-nitsch@web.de erreicht werden.