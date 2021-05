Virtueller Hannover Marathon bewegt 3.000 Mitmacher

Am Montagvormittag war es bereits vollbracht: Die 3.000 Mitmacher beim alternativen HAJ Hannover Marathon 2021 haben ihr Ziel schon gut eine Woche vor Ende der an das geplante Marathon-Datum am 18. April angelehnten Aktion #beatthedate erreicht und die avisierten 180.421 Laufkilometer geknackt. „Eine großartige Leistung von allen, die aktiv sind und die unsere Gemeinschaft stärken und stützen“, zeigt sich Initiatorin Stefanie Eichel vom Veranstalter begeistert: „Wir sind superstolz auf unsere Mitmacher und freuen uns, dass diese Idee so positiv aufgenommen und gelebt wird.“

Unter den Aktiven, die bislang fleißig Kilometer gesammelt haben, sind auch die Bundesliga-Handballer des TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken haben ihre im Spiel gegen Wetzlar gelaufenen Kilometer „eingezahlt“. Insgesamt kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus den Niederlanden, Dänemark, Portugal und den USA.

Bis zum 17. Mai um 23:59 Uhr kann nun noch weitergesammelt werden, dann ist die 30-Tage Challenge komplett. „Jetzt wollen wir auch noch die 200.000 Kilometer schaffen“, so Eichel. „Die große gemeinsame Party steigt am 3. April 2022 beim 30. Marathon in Hannover.“ Alle Mitmacher bei #beatthedate werden ihre Namen dann dort auf einer großen Motivationsbande an der Strecke wiederfinden.

Weitere Informationen zu der Aktion sowie zum Hannover Marathon 2022 unter www.marathon-hannover.de.