Als Volunteer zur Leichtathletik-DM nach Braunschweig

Braunschweig. Am 5. und 6. Juni wird im Eintrachtstadion Spitzenleichtathletik geboten. Als Volunteer ist man ganz dicht am Wettkampfgeschehen dran.

Ein Helfer desinfiziert die Hochsprungmatten beim Meeting „Help at Corona“ im Sommer 2020 im Osteroder Jahnstadion.

Wie schon im vergangenen Jahr finden auch 2021 die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig statt. Am 5./6. Juni wird im Eintrachtstadion Spitzenleichtathletik geboten. Unabhängig, ob Zuschauer erlaubt sind, kann man auch so dabei sein – als Volunteer.

Bis zum 12. Mai läuft die Bewerbungsphase, mit der man Teil dieses außergewöhnlichen Highlights wird. „Mit deiner Unterstützung kannst du dazu beitragen, dass die DM 2021 auch in diesem Jahr erfolgreich durchgeführt werden kann. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit packende Wettkämpfe live mitzuerleben“, wirbt der Niedersächsische Leichtathletik-Verband.

Die Anmeldung erfolgt über das Volunteerportal unter https://volunteer.ntbwelt.de/veranstaltungen.php.