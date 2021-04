Mathis Mönninghoff bleibt weiter bei der BG Göttingen

Während sich die BG Göttingen in der Quarantäne auf den Saisonendspurt einstellt, kümmert sich BG-Headcoach Roel Moors parallel schon um den Kader für die kommende Spielzeit. Zu dem wird weiterhin Mathis Mönninghoff gehören – der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen einigte sich mit dem 29-jährigen Forward auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2022. „Mathis hat mir gezeigt, dass die Mannschaft und ich immer auf ihn zählen können. Er ist ein echter Teamspieler, der die Mannschaft immer an erste Stelle setzt“, sagt Moors. „Zudem arbeitet Mathis immer sehr hart, sowohl offensiv, als auch defensiv. Ich bin sehr froh, dass er seinen Vertrag mit uns verlängert hat.“

Für Mönninghoff wird es die sechste Saison bei den Veilchen sein, für die der Familienvater seit 2015 mit nur einer Spielzeit Unterbrechung (2017/18) auf Korbjagd geht. In dieser Saison absolvierte der Deutsche bisher 25 Liga- und drei Pokal-Spiele für die Göttinger, in denen er 13 Mal in der Starting Five stand. Durchschnittlich stand Mönninghoff in der Liga rund 22 Minuten auf dem Parkett (5,1 Punkte/39,5 Prozent Dreier-Trefferquote/4,1 Rebounds).

Seine Saisonbestleistung stellte der zwei Meter große Basketballer mit 22 Punkten im Pokalspiel gegen Rasta Vechta auf und hatte somit großen Anteil daran, dass die Veilchen ins Top Four um den BBL-Pokal einzogen. „Ich bin froh, das sechste Mal ein Teil der BG zu sein und danke Roel Moors, dass er mir sein Vertrauen schenkt“, sagt der Forward. „Ich hoffe, dass wir nächste Saison mindestens so erfolgreich sind wie diese. Dann wollen wir Siege endlich wieder vor unseren Fans in der Sparkassen-Arena feiern.“