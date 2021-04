Handball-Verband plant im Herbst einen Aktionstag

Hannover. HVN hofft, dass die Aktion am 12. November an den Grundschulen stattfinden kann. Die Schirmherrschaft übernimmt Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) plant für Freitag, 12. November, einen Handball-Aktionstag an den Grundschulen. „Wir hoffen sehr, dass die Pandemiesituation eine gemeinsame Durchführung von Schulen und Vereinen zulässt und wir im November wieder Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder anbieten können“, sagt Bildungsreferentin Katja Klein. „Wir freuen uns sehr, dass Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne sich bereiterklärt hat, die Schirmherrschaft für den Aktionstag zu übernehmen.“

Erst vor kurzem hatten der Kultusminister und der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Niedersachsen, Reinhard Rawe, einen Pakt zur weiteren Förderung von Bewegung, Spiel und Sport in Kindertagesstätten, Schule und Verein unterzeichnet. „Wir freuen uns, dass auch auf Landesebene die Bedeutung des Schulsportes für Niedersachsen so viel Beachtung erhält“, erklärt daher auch Sarah Borchers, Referentin Mitgliederentwicklung des Handball-Verbandes Niedersachsen.

In den vergangenen Jahren hatten sich jährlich mehr als 250 Schulen in Kooperation mit den Vereinen an dem Aktionstag beteiligt. „Wir hoffen auch in diesem Jahr auf die Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen“, so Borchers. „Ohne sie wären solche Aktionen nicht denkbar.“ Im vergangenen Jahr musste die Aktion allerdings aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.