Vereine in der Regionalliga Nord sind für Abbruch

In einer gemeinsamen Videokonferenz des Spielausschusses mit den Vereinen der Fußball-Regionalliga Nord der Herren ist die derzeitige Situation der Liga besprochen worden. Nach ausgiebiger Diskussion unter Einbeziehung aller Optionen, haben sich die Vereine in großer Mehrheit für einen Abbruch der Spielzeit 2020/2021 ausgesprochen. Dieses Meinungsbild wird nun zeitnah im Spielausschuss des zuständigen Norddeutschen Fußballverbands (NFV) diskutiert und anschließend eine Empfehlung an das NFV-Präsidium zur Entscheidung gegeben.

Die Vereine im Norden folgen damit den Clubs der Regionalliga Nordost, auch hier hatte sich die klare Mehrheit für einen Abbruch ausgesprochen. Eine offizielle Bestätigung des Abbruchs durch den Nordostdeutschen Fußballverbands steht aber noch aus.