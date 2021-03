Göttingen. Die Tip-Off-Zeiten für das Finalturnier um den BBL-Pokal am 17. und 18. April in München stehen fest. Die Göttinger treffen auf Alba Berlin.

BG Göttingen bestreitet beim Final Four das zweite Halbfinale

Am 17. und 18. April nehmen die Basketballer der BG Göttingen am Top Four-Turnier um den Magentasports BBL-Pokal teil. Als Sieger der Gruppe B hatten sich die Veilchen im Vorfeld der Bundesliga-Saison für das Finalturnier qualifiziert, dass im Audi Dome in München ausgetragen wird.

Inzwischen stehen auch die genauen Tip-Off-Zeiten fest. Die Südniedersachsen treffen am 17. April ab 19.30 Uhr auf den amtierenden Double-Gewinner Alba Berlin. Zuvor ab 16 Uhr ermitteln Ratiopharm Ulm und der FC Bayern München den ersten Finalisten. Sollte die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors das Endspiel erreichen, geht es am 18. April ab 15 Uhr im den Titel.