Der Northeimer HC stellt die ersten beiden Neuzugänge vor

Nachdem der Handball-Drittligist Northeimer HC bereits einige Vertragsverlängerungen bekannt geben konnte, stehen nun auch die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison fest. Beide Spieler wechseln vom benachbarten Oberligisten HSG Plesse-Hardenberg einige Kilometer nach Norden zum NHC.

Mit Raffael Pogadl schließt sich den Drittliga-Herren ein talentierter 20-jähriger Rückraumspieler an, der sich in der höheren Spielklasse beweisen will. Er soll künftig mit Tim Gerstmann das Spielmacher-Duo in der ersten Mannschaft bilden. Der 1,85 m große Pogadl kam 2019 aus der A-Jugend-Bundesliga der HSG Hanau nach Göttingen und nahm ein BWL-Studium auf. In der Oberliga Niedersachsen fand er sich relativ schnell zurecht und wurde so zu einem der Haupttorschützen beim Burgenteam. Bereits mit vier Jahren hatte es ihm der Handballsport angetan. Seit der D-Jugend lief er bei der HSG Hanau in der Nähe von Frankfurt auf und schaffte es in der B-Jugend bis ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft. Nun möchte er mit seinem Wechsel nach Northeim den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und sich in der 3. Liga beweisen.

Auch Malte Sültmann kommt vom Nachbarn aus Plesse, der erfahrene 28-Jährige soll in der kommenden Saison gemeinsam mit Christian Stöpler das Tandem auf der linken Außenbahn bilden. Sültmann freut sich insbesondere auf die „Herausforderung 3. Liga“ und möchte sich persönlich weiterentwickeln. Mit seiner Körpergröße von 1,92 m gehört er nicht nur im Angriff zu den größeren Außenspielern, sondern kann auch in der Abwehr gut auf der Halbposition decken und erhöht so die Optionen für das Trainerteam. Begonnen hat er mit vier Jahren bei seinem Heimatverein VfL Wittingen und konnte gar nicht anders – nicht weniger als sieben spätere Mitspieler und auch der Jugendtrainer wohnten in der gleichen Straße. 2016 ging er dann zum studieren nach Göttingen und wechselte 2017 zur HSG Plesse-Hardenberg. Nun freut sich Sültmann auf den NHC, auf volle Hallen in der 3. Liga und hofft, dass es bald wieder mit dem Training los geht.

Durch diese Personalien ist andererseits auch klar, dass die Northeimer mit Jannis Wilken ein weiterer Spieler nach vielen Jahren im NHC-Trikot verlassen wird. Wilken beendet seine Ausbildung in Göttingen und weiß noch nicht, wohin ihn der berufliche Weg künftig führen wird. Der flinke und trickreiche Linksaußen mit der Nummer 34 war stets ein verlässlicher und wichtiger Baustein im Team der ersten Mannschaft.