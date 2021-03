Der HVN-Pokal wird nicht mehr ausgetragen

Der Handball-Verband Niedersachsen schafft mit Beginn der Spielzeit 2021/2022 die Pokal-Wettbewerbe der Frauen und Männer auf Landesebene ab. Darauf verständigten sich jetzt die Mitglieder des Erweiterten Präsidiums während einer Online-Tagung.

Das Erweiterte Präsidium folgte damit einer Empfehlung des Präsidiums. „Durch die Abschaffung der Pflichtteilnahme am Pokal ist die Resonanz sehr gering geworden. Nur durch die Teilnahme der Mannschaften aus der Landesklasse Weser-Ems konnte der Pokalwettbewerb noch einigermaßen sinnvoll durchgeführt werden“, erklärt Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof.

Durch die Abschaffung der Landesklassen mit Beendigung der Saison 2021/2022 fallen diese Vereine bei der möglichen Meldung allerdings weg und die Anzahl der möglichen Teilnehmer wird entsprechend weiter sinken. „Mit der zu erwarteten Anzahl der Meldungen ist ein sinnvoller Pokalwettbewerb nicht aufrechtzuerhalten“, unterstreicht Schoof.

Die Verbandsliga-Herren der HSG oha hatten in den vergangenen Jahren beständig am Pokalwettbewerb teilgenommen und waren mehrfach Ausrichter eines Erstrunden-Turniers. Allerdings mussten die Harzer auch mehrfach unter den kurzfristigen Absagen von Kontrahenten leiden. In der Saison 2019/20 verzichtete die HSG dann auf eine Pokalteilnahme.