Junges Trio ist weiter für den Northeimer HC im Einsatz

Die Kaderplanung beim Northeimer HC schreitet weiter voran. Jetzt konnte der Handball-Drittligist drei weitere Vertragsverlängerungen bekannt geben, ein junges Trio wird auch in der Saison 2021/22 im Kader des NHC stehen.

Mit Marc Bode verlängert ein waschechtes Eigengewächs seinen Vertrag und bildet weiterhin das Linkshänder-Duo auf der rechten Außenbahn mit Sören Lange. Der 22-jährige Student überzeugt durch seine Schnelligkeit und sein bodenständiges Auftreten. Bode möchte seine erste vollständige und hoffentlich normale Drittliga-Saison spielen. Der NHC freut sich, dass der Denkershäuser weiterhin seinem Heimatverein erhalten bleibt.

Matteo Neufing wechselte in der vergangenen Saison aus dem Nachwuchsleistungszentrum des HC Elbflorenz an die Rhume. Der 19-Jährige studiert in Göttingen und hat sich gut in das Team integriert. Besonders wohl fühlt er sich am Kreis und im Abwehrzentrum. Außerdem wird Neufing in der kommenden Saison die männliche D-Jugend der Northeimer trainieren. Er hat, zur Freude des NHC, seinen Vertrag gleich um zwei Jahre verlängert.

Der 20-jährige Göttinger Jurastudent Björn Wenderoth hat seinen auslaufenden Vertrag ebenfalls für zwei Jahre verlängert und bleibt dem NHC so im Tor erhalten. Vor zwei Jahren kam Björn aus der Bundesliga-A-Jugend des MT Melsungen nach Südniedersachsen und hat mit seiner besonderen Spielweise bisher Mannschaft, Trainer und Fans überzeugt. Zur neuen Saison wird er sich zusätzlich um das Torwarttraining des NHC-Nachwuchses kümmern.