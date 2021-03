Germania Breitenberg möchte zu den Bergdörfern

Breitenberg. Im Eichsfeld könnte durch eine Fusion ein neues Fußball-Schwergewicht entstehen. Die beiden ersten Herrenteams spielen jeweils in der Bezirksliga.

Im Eichsfeld deutet sich eine weitere Vereinsfusion an, aus der ein echtes Fußball-Schwergewicht hervorgehen könnte. Der SV Germania Breitenberg möchte als vierter Stammverein bei der SG Bergdörfer einsteigen und damit seine Eigenständigkeit aufgeben. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 18. März, sollen die Mitglieder zunächst über die Idee informiert werden, ehe im Anschluss darüber abgestimmt wird.

Die Fusion soll neben dem Bereich Herrenfußball auch die Tischtennissparte betreffen. Bei den Fußballern könnten gleich zwei Bezirksliga-Mannschaften ihre Kräfte bündeln und anschließend ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen. Die Lokalrivalen treten aktuell beide in der Staffel 4 des NFV-Bezirks an, treffen aufgrund der Staffelteilung aber nicht aufeinander. Die SG Bergdörfer, Vizemeister der Vorsaison, war mit zwei Siegen und einem Remis in derzeit unterbrochene Spielzeit gestartet. Die Breitenberger haben als Aufsteiger eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage.