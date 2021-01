NFV bietet ein virtuelles Online-Workout an

Angesichts der anhaltenden Coronalage ist an ein normales Fußballtraining, geschweige denn an ein Fußballspiel derzeit nicht zu denken. Getreu des Sprichwortes „Wer rastet, der rostet“ hält der Niedersächsische Fußballverband (NFV) mit Unterstützung der AOK seine Mitglieder aber mit einem besonderen Service dennoch auf Trab.

Sascha Derr, Leiter des Studios B54, lädt alle Fußballer in Niedersachsen im Februar jeweils montags zu einem fußballspezifischen Online-Fußball-Fitness-Workout ein. Ab 19 Uhr werden seine Übungen live auf Youtube gestreamt und die niedersächsische Fußballfamilie ist aufgerufen, sich möglichst zahlreich zu beteiligen.

Der NFV will mit diesem Bewegungsangebot auch zur Gesunderhaltung seiner Mitglieder beitragen. Beim Verband denkt man dabei nicht zuletzt an die jungen Fußballer, deren körperliche Aktivitäten in den zurückliegenden Monaten stark abgenommen haben. Wer also nach Beendigung der trainingsfreien Zeit konditionell nicht wieder bei Null anfangen möchte, der kann immer montags virtuell das Studio B54 besuchen und sich im Cybertraining fit für die Zeit nach Corona halten.

Weitere Informationen und der Link unter www.nfv.de.