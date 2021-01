Zwei Spiele der BG Göttingen werden verlegt

Von den Fans für die Region – 1.250 Euro aus der Krombacher Zipfelmützenaktion 2020 gehen an den Förderverein für das geplante Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen. Es freuen sich (v.l.): Nicole Zimmer (Oberin der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta), Frank Meinertshagen (Geschäftsführer BG Göttingen) und Ralf Kleinhans (Gebietsverkaufsleiter Krombacher Brauerei).

Aufgrund des bevorstehenden Länderspielfensters und den damit einhergehenden Quarantäne-Bestimmungen für Nationalspieler hat die Basketball Bundesliga eine Reihe von Spielen im Februar verlegt. Betroffen sind bei der BG Göttingen die Auswärtspartie gegen die Basketball Löwen Braunschweig und das Heimspiel gegen die Niners Chemnitz.

Die Sachsen aus Chemnitz gastieren nun am Samstag, 27. Februar, in der Sparkassen-Arena, Spielbeginn wird um 18 Uhr Uhr sein. Zum Niedersachsen-Derby nach Braunschweig geht es für die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Mittwoch, 3. März. Spielbeginn in der Volkswagen-Arena ist dann um 19 Uhr.

Erfolgreiche Zipfelmützenaktion

Sehr erfolgreich verlief in der Vorweihnachtszeit die Krombacher Zipfelmützenaktion, die die Krombacher Brauerei in diesem Jahr auch mit der BG Göttingen durchgeführt hat. Unter dem Motto „Gemeinsam für die gute Sache“ waren lila Zipfelmützen im Vereins-Look erhältlich, die die Brauerei gestaltet und für den Verkauf zur Verfügung gestellt hatte. Für zwei Euro pro Stück konnten sich die Fans die limitierten Mützen sichern und sich damit unmittelbar für den guten Zweck engagieren. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent an den Förderverein für das geplante Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen gespendet.

Dank der großartigen Unterstützung der Fans kamen insgesamt 1.250 Euro zusammen. „Wir freuen uns sehr über die Spende und möchten uns an dieser Stelle herzlich bei der BG Göttingen, der Krombacher Brauerei sowie bei allen bedanken, die eine Zipfelmütze gekauft haben. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag für den Aufbau des Kinder- und Jugendhospizes Sternenlichter – ganz besonders in diesen besonderen Zeiten“, sagte Nicole Zimmer, Oberin der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta und zweite Vorsitzende des Fördervereins für das geplante Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter.