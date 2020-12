Geschäftsstellen des Kreissportbunds gehen in die Winterpause

Osterode. Die KSB-Geschäftsstellen in Göttingen und Osterode sind ab Freitag geschlossen. Wieder im Dienst sind die Mitarbeiter am 11. Januar.

Ab dem heutigen Freitag, 18. Dezember, gehen die Mitarbeitenden der Geschäftsstellen des Kreissportbund Göttingen-Osterode in die Winterpause – sowohl in der Geschäftsstelle im Göttinger Sandweg wie auch in der Osteroder Lindenberghalle. Briefkästen und E-Mail-Adressen nehmen weiter Post an, diese wird aber erst im nächsten Jahr bearbeitet.

Ab Montag, 11. Januar 2021, sind die Mitarbeitenden wieder persönlich erreichbar. Bis dahin ist alles Wichtige rund um den Kreissportbund auf der Homepage hinterlegt: www.ksb-goettingen-osterode.de.