Sponsoren sichern Northeimer HC weiter ihre Unterstützung zu

Northeim. Wann der Spielbetrieb in den Handball-Ligen wieder aufgenommen wird, ist aber weiterhin völlig offen. Ein Nachwuchsspieler ist beim DHB-Lehrgang.

Vor kurzem fand in den Räumen der Kreis-Sparkasse Northeim ein Treffen des Northeimer HC mit seinen Hauptsponsoren statt. Aufgrund der aktuellen Lage waren nur einige der Sponsoren direkt anwesend. Stellvertretend für alle NHC-Sponsoren, Partner und Freunde dankte der Verein seinen Hauptpartnern für ihr Engagement und ihre Treue auch in schwierigen Zeiten.

Der NHC informierte darüber, dass der Spielbetrieb des DHB (3. Liga) und des HVN (unterhalb der Oberliga) noch mindestens bis Ende Januar 2021 ausgesetzt bleibt. Wie es für die ersten Herren in der 3. Liga weitergeht, soll in einer erneuten Videokonferenz Anfang Januar geklärt werden. Bei der momentanen Lage ist der künftige Saisonverlauf leider völlig offen.

Umso dankbarer ist der Verein für die große Rückendeckung der Sponsoren, Partner und Fans, durch den die NHC-Familie aktuell noch enger zusammen rückt. Von allen anwesenden Sponsoren kamen klare Zeichen, dass sie zu ihrem Sponsoring auch in der aktuellen Lage stehen und sogar bereits jetzt verlängern wollen. Trotz fehlender Spiele des NHC sind Rückforderungen aktuell kein Thema. Das macht den NHC sehr glücklich und dankbar. Man hofft, dass auch die weiteren vielen Sponsoren, Partner und Dauerkarteninhaber dem Verein treu bleiben – und das es möglichst bald ein Wiedersehen in der Schuhwallhalle gibt.

NHC-Torwart bei U21-Lehrgang

Zwar ruht der Spielbetrieb in der 3. Liga auf absehbare Zeit, trotzdem war ein Spieler des Northeimer HC sportlich im Einsatz. Torwart Glenn-Louis Eggert nahm auf Einladung von Bundestrainer Martin Heuberger an einem Lehrgang der männlichen U21-Nationalspieler in Warendorf teil. Er war dabei einer von drei Niedersachsen.

Eggert ist seit dieser Saison beim NHC, und zwar über ein Zweitspielrecht des Bundesligisten MT Melsungen. „Er ist also nur ein halber Niedersachse“, scherzte Landestrainerin Christine Witte. Neben Martin Heuberger kümmerten sich Co-Trainer Klaus-Dieter Petersen, Torwarttrainer Matthias Andersson sowie Athletiktrainer David Groeger um die Inhalte beim dreitägigen Lehrgang.