Die Handballvereine favorisieren eine Einfachrunde

Mitglieder des Spielausschusses des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) diskutierten am vergangenen Samstag mit Vertretern der Vereine aus den Oberligen der Frauen und der Männer sowie der Verbandsliga der Männer über eine Fortsetzung der Saison im Frühjahr des Jahres 2021. Auch Jens Wilfer war für die HSG Oha mit vertreten.

Der Großteil der Vertreter der Ober- und Verbandsligisten favorisiert die Saisonfortsetzung in der Form einer Einfachspielrunde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Spiele, die vor der Aussetzung des Spielbetriebes auf Verbandsebene bereits ausgetragen wurden. Wilfer findet diesen Vorschlag ebenfalls gut: „Wir als Verein befürworten die Einfachrunde, weil wir das für die beste und fairste Lösung halten. Wir finden das besser als beispielsweise eine Teilung der Staffel und ein Start bei null. Das wir mit unserer Einschätzung richtig liegen, zeigt der Vergleich mit den anderen Verbandsligisten.“ Die Vereine waren sich einig, dass es sich bei der Einfachspielrunde wohl um die beste Möglichkeit der Fortsetzung handelt.

Offener Meinungsaustausch

„Das war eine sehr angenehme Kommunikation und gut vom HVN, mit den Vereinen den Kontakt zu suchen“, empfindet Wilfer. Auch HVN-Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof, der die drei Online-Konferenzen moderierte, spricht von einem „offenen und ehrlichen Meinungsaustausch“, den die Vereinsvertreter geführt hätten. Präsident Stefan Hüdepohl sah das ähnlich: „Das war der richtige Weg. Die hohe Beteiligung zeigt, dass die Vereine an der unmittelbaren Kommunikation mit dem Verband interessiert sind.“ Laut Spielausschuss-Mitglied Olaf Bunge hatten sich 85 Prozent der Vereine an der Konferenz beteiligt.

Der Spielausschuss werde die Gesprächsergebnisse jetzt bewerten und Umsetzungsmodelle erarbeiten – unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Pandemie und der damit einhergehenden Verordnungen der Landkreise, der kreisfreien Städte, der Region Hannover und der Hansestadt Bremen.

Bei der ersten Zusammenkunft am Samstag ging es dabei ausschließlich um eine Diskussion, zur Fortsetzung des Spielbetriebs gibt es noch keinen Beschluss des HVN. Zu Beginn des kommenden Jahres seien allerdings neue Online-Konferenzen geplant. „Frühestens danach wird der Spielausschuss dem Präsidium konkrete Empfehlungen zur Beschlussfassung an die Hand geben“, erklärte Jens Schoof am Samstag.

Drei Wochen Vorlauf im Training

Nach Auffassung der Teilnehmer der Online-Konferenzen am Samstag müssten die Mannschaften vor der Aufnahme des Spielbetriebes mindestens für die Dauer von drei Wochen Gelegenheit bekommen, Hallentraining zu absolvieren. Schoof: „Rein rechnerisch könnten wir demnach den Spielbetrieb frühestens am Wochenende 6. und 7. Februar wiederaufnehmen. Vorausgesetzt, wir kommen mit Ende der Schulferien wieder in die Hallen.“

Wilfer konkretisierte diese Aussage: „Mein persönlicher Wunsch ist es natürlich, diese Saison noch einmal Handball unter Wettkampfbedingungen zu spielen. Aber Fakt ist, dass wir mindestens drei Wochen Vorbereitungszeit brauchen. Wenn die Hallen im Januar vielleicht wieder aufmachen, haben wir neun Wochen kein sportartspezifisches Training gemacht. Wenn wir die Saison im Februar nicht wieder starten können, müssen wir gucken, ob wir die laufende Saison überhaupt noch einmal anspielen.“

Denn fest steht, dass die Handball-Saison bis zum 30. Juni beendet werden muss, der Juli wird für mögliche Relegationsspiele frei gehalten, damit dann die Saison 2021/2022 pünktlich starten kann. Der Trainer der HSG kann sich durchaus vorstellen, dass daher nur noch regionale Freundschaftsturniere stattfinden. Für die HSG und alle Handballfans heißt es somit weiterhin abwarten. Eine Entscheidung für die Fortsetzung des Spielbetriebs ist abhängig von der Entwicklung der Pandemie und der endgültigen Entscheidung des HVN und der Vereine im Januar.