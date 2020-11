Am Wochenende startet die neue Saison im eFootball

Am anstehenden Wochenende startet im NFV-Kreis Göttingen-Osterode die neue Saison im eFootball. Nachdem im Frühjahr das Pilotprojekt erfolgreich verlaufen war, geht es für die Konsolenkicker nun in die zweite Runde. Bei der Ligagestaltung hat sich dabei noch etwas geändert, auf den Rahmenterminplan hat das aber keine Auswirkungen.

„Eigentlich war eine Kreisliga und eine Kreisklasse geplant“, erläutert Michael Stork, eFootball-Beauftragter im NFV-Kreis. Die Vereine konnten sich für die jeweilige Liga, je nach Einschätzung der eigenen Spielstärke, anmelden. „Für die Kreisliga haben sich aber nicht genügend Teams gemeldet, für die Kreisklasse haben sich hingegen 16 Teams gemeldet.“

Entsprechend reagierte Stork kurzfristig. „Die Wettbewerbsleitung hat sich dazu entschlossen, dass wir es Kreisklasse nennen mit zwei Gruppen, Kreisklasse Gruppe A und Kreisklasse Gruppe B“, erläutert er.

Finale am 28. Februar

Gespielt wird nun an zwölf Wochenenden. In den einzelnen Staffeln geht es zunächst im System „Jeder-gegen-Jeden“ los, je zwei Spiele stehen für die Teams pro Wochenende an. Im Anschluss folgen eine Zwischenrunde sowie Halbfinale und Finale. Der erste Spieltag ist am Freitag, 27. November angesetzt, das Finale am 28. Februar.

Als Titelverteidiger, wenn man so möchte, geht die SG Lenglern/Harste ins Rennen. Im Frühjahr waren die Konsolenkicker der SG nicht zu stoppen und feierten souverän die Meisterschaft. Während der Champion zunächst in der normalen Liga antritt, sind mit dem SC Hainberg und der SG Settmarshausen/Mengershausen der Zweit- und Drittplatzierte des Frühjahres schon einen Schritt weiter – sie haben den Platz in der Zwischenrunde bereits sicher.

Staffeleinteilung

1. Kreisklasse A: SC HarzTor, SV Rot-Weiß Hörden, SV Viktoria Bad Grund, TSC Dorste, FC Gleichen, FC Grone, 1. SC Göttingen 05, RSV Göttingen 05, SG Lenglern/Harste, TSV Jahn Hemeln

1. Kreisklasse B: JFV Rhume-Oder, SC HarzTor II, SV Rotenberg, VfR Dostluk Osterode, Bovender SV, JSG Schwarz-Gelb, SC Rosdorf, SG Pferdeberg, SV Eintracht Hahle, TuSpo Weser Gimte