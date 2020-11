Veilchen Ladies treffen im Pokal auf Topteam aus Keltern

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben bei der Auslosung des Achtelfinals im DBBL-Pokal einen sehr starken Gegner erwischt. Die Veilchen Ladies treffen auf die Rutronik Stars Keltern, gespielt wird am 9. oder 10. Dezember in der heimischen FKG-Halle.

Keltern führte in der vergangenen Saison, die kurz vor Schluss der Hauptrunde abgebrochenen wurde, die Tabelle mit weitem Vorsprung an. Ihre einzige Niederlage in der Liga kassierten die Schwaben ausgerechnet in Göttingen. Auch in dieser Spielzeit steht Keltern wieder ganz oben in der Tabelle.

Kurios: Da der vorgesehene Livestream nicht funktionierte, fand die zunächst für Freitag vorgesehene Auslosung erst am Sonntag statt.

Die weiteren Begegnungen: BG 89 AVIDES Hurricanes - TSV 1880 Wasserburg Rheinland Lions - Bender Baskets Grünberg Rhein-Main Baskets - XCYDE Angels Nördlingen GISA Lions Halle - SNP BasCats USC Heidelberg Falcons Bad Homburg - DJK Don Bosco Bamberg Gewinner Capitol Bascats Düsseldorf / BC Pharmaserv Marburg - Inexio Royals Saarlouis TSV Towers Speyer-Schifferstadt - GiroLive Panthers Osnabrück