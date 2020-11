Knappe Mehrheit im Braunlager Rat stimmt für Schanzenprojekt

Mit den Stimmen der Bürgerliste und der SPD beantragt der Braunlager Rat die Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Stadt Braunlage hofft dabei auf eine finanzielle Unterstützung in Höhe von drei Millionen Euro für die Modernisierung der Brockenwegschanzen. Die CDU-Fraktion bemängelte in der Sitzung die Planung und stimmte ebenso wie die fraktionslose Cornelia Ehrhardt dagegen.

Fünf Millionen Euro kostet es laut einer ersten Planung des Wintersportvereins Braunlage (WSV), die Sportstätte zu modernisieren. Diese Planung sei jedoch mit der „heißen Nadel“ gestrickt, wie Bürgermeister Wolfgang Langer (Bürgerliste) in der Sitzung mitteilte. Der Verein sei vom CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne auf das Förderprogramm aufmerksam gemacht worden und habe schnell reagieren müssen. 1,5 Millionen Euro fehlen „Wir haben ja deshalb den Antrag schon gestellt, bevor der Rat überhaupt etwas beschlossen hat“, um an die Summe zu kommen, machte der Verwaltungschef deutlich. Alle Punkte in der Planung müssten deshalb später, nach 2022, ohnehin noch einmal vom Rat beschlossen werden. Weiter gab Langer dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Albert Baumann Recht, der in seinem Statement zuvor betont hatte, dass die Stadt Braunlage aus diesem Förderprogramm höchstens drei Millionen Euro bekommen könne, „aber vielleicht finden wir ja noch einen Investor oder Spender, der die fehlenden 1,5 Millionen Euro beisteuert“, meinte er. Der Eigenanteil der Stadt liege bei zehn Prozent, das wären 500.000 Euro. Der Bürgermeister machte zudem klar, dass der Ausschuss der kommunalen Entwicklungspartnerschaft (KEP) mit Land Niedersachsen und Landkreis Goslar dem Vorhaben ebenfalls noch zustimmen müsse, „wenn es so weit ist.“ Jetzt warte die Stadt erst einmal darauf, ob sie die Fördermittel überhaupt bekommt. Nur eine Gestattung Und da dürften die Chancen etwas geringer liegen, weil CDU und Cornelia Ehrhardt nicht zustimmten, meinte Baumann. „So ein einstimmiger Beschluss wiegt schwerer“, betonte er. Aber die CDU-Fraktion könne dies so nicht unterstützen. Baumann bemängelte vor allem die Planung. Die Stadt habe die Fläche, auf der investiert werden soll, nicht einmal gepachtet, sondern es gebe nur einen Gestattungsvertrag für den Bereich, auf dem die Schanzen stehen, und der ende zum 31. Dezember 2024. Das seien keine tollen Voraussetzungen für eine Millionen-Investition, zumal die Forstjede Baumaßnahme ausdrücklich genehmigen müsse, wie er betonte. Schon deshalb könne die Stadt die Zweckbindungsfrist von 20 Jahren aus seiner Sicht nicht einhalten. Die CDU-Fraktion sei zudem gegen die Überbauung der sogenannten Nato-Straße zum Wurmberg und dem Bau von „Funktionsräumen“ für eine Millionen Euro für das Projekt. Unter anderem aus diesem Grund wollte Baumann die mit dem aktuellen Antrag eingereichte Kostenliste bei dem Beschluss ausklammern. Ein Punkt, der aber in einer gesonderten Abstimmung von den neun anwesenden Bürgerlisten- und SPD-Ratsmitgliedern abgelehnt wurde. Sie setzten dann auch den Antrag in seiner bisherigen Form gegen die fünf anwesenden CDU-Ratsmitglieder und Cornelia Ehrhardt durch. Modernisierung dringend notwendig Die Schanzenanlagen am Brockenweg müssen laut dem WSV Braunlage dringend modernisiert werden. Der Verein habe schon jetzt nur unter Auflagen die Zertifizierung des internationalen Skiverbands (FIS) erhalten. Um aber weiter Skisprung-Talente wie Nando Riemann oder auch Marvin Damköhler im Verein halten zu können, sei eine Sanierung und Modernisierung der Schanzenanlage dringend erforderlich. Zunächst plante der Verein deshalb den ganz großen Wurf. Für insgesamt 10 Millionen Euro sollte nicht nur eine 120-Meter-Schanze gebaut werden, sondern auch eine Tribüne für 10.000 Zuschauer und ein Lift für die Sportler. Davon erhoffte sich der Verein auch, attraktive Veranstaltungen wie das Continentalcup-Skispringen (Weltcup B) ausrichten zu können. Dies sollte zudem den Tourismus in der Stadt voranbringen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte der Verein bereits vor zwei Jahren versucht, über eine Crowdfunding-Aktion Geld zu sammeln. Der erste Anlauf ging zwar schief, aber im zweiten Schritt gelang es dem WSV, knapp 60.000 Euro zusammenzubekommen. Das Geld soll unter anderem dafür genommen werden, um die Anlage mithilfe eines Architekten entsprechend zu planen. Zustimmung der Forst benötigt Um das alles umsetzen zu können, benötigte der Verein aber nicht nur die Millionen, sondern auch die Zustimmung des Grundeigentümers der Flächen, dem Forstamt Lauterberg. Weil aber ein Teil der Grundstücke in Wasserschutz- und Naturschutzgebieten liegt sowie über einen hochwertigen alten Buchen-Baumbestand verfügt, hatte Forstamtsleiter Stefan Fenner laut Bürgermeister Wolfgang Langer diesem Vorhaben im Mai dieses Jahres nicht zugestimmt. Er sei aber weiter gesprächsbereit, betonte Fenner seinerzeit. Um weiter auf der Schanzenanlage springen zu können, speckte der WSV die geplante Modernisierung ab. Statt der 120-Meter-Schanze soll erst einmal nur eine 75-Meter-Schanze gebaut werden. Diese soll die 70-Meter-Schanze ersetzen, die vor zwei Jahren abgerissen worden ist, weil sie baufällig war. Dieses Vorhaben soll nach Schätzungen des WSV-Vorsitzenden Jens Koch fünf Millionen Euro kosten. Um es umsetzen zu können, müssten zudem die Flächen nicht erweitert werden. Der Verein bleibt auf den derzeit genutzten Grundstücken. Koch betont aber nach wie vor, dass dies nur der erste Schritt für den Verein sei. Der WSV wolle weiter langfristig die ursprüngliche Erweiterung der Schanzenanlage umsetzen.