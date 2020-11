Das Fußballgeschehen ruht zwar derzeit, dennoch gab es in der Tabelle der 1. Kreisklasse A zuletzt Bewegung. Denn bei gleich zwei Begegnungen wurden Spielwertungen vorgenommen – beide Male war dabei der 1. FC Freiheit in die Partien involviert.

Die erste Wertung erfolgte für die am 25. Oktober abgebrochene Begegnung zwischen dem 1. FC Freiheit und dem SV Lerbach. Beim Stand von 3:2 für die Freiheiter hatte sich Mitte der zweiten Hälfte ein Spieler der Lerbacher schwer am Knie verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden. Die Begegnung war zunächst rund 45 Minuten unterbrochen und wurde anschließend nicht wieder angepfiffen. „Beide Vereine haben zugestimmt, das Spiel mit dem Ergebnis von 3:2 in die Wertung aufzunehmen“, berichtet Klaus Henkel, der Kreisspielausschuss-Vorsitzende.

Freiheiter 7:1-Erfolg annulliert

Nicht mehr in der Tabelle berücksichtig wird hingegen der 7:1-Sieg der Freiheiter am zweiten Spieltag beim SV Viktoria Bad Grund. Die Bergstädter hatten gegen die Wertung Protest eingelegt. Der Hintergrund: In der ersten Hälfte nach 20 Minuten hatte Bad Grund beim Stand von 0:0 einen Elfmeter erhalten. Der erste Schütze verschoss, der Schiri ließ den Strafstoß aber wiederholen. Ein anderer Viktoria-Spieler verwandelte daraufhin den Elfmeter, der Unparteiische verwehrte dem Treffer jedoch die Anerkennung und zeigte dem Spieler stattdessen die gelbe Karte, seiner Ansicht nach hätte der Schütze nicht gewechselt werden dürfen. Das aber ist eindeutig erlaubt.

Das Kreissportgericht hatte dem Protest der Viktoria zunächst statt gegeben und auf Neuansetzung der Partie entschieden. Dagegen wiederum haben die Freiheiter vor dem Bezirkssportgericht Einspruch eingelegt. „Bis zur Klärung des Falls wird es noch etwas dauern“, so Henkel.