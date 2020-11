Die HSG oha stellt wieder drei Herrenmannschaften

Bei der HSG Oha gibt es in dieser Saison eine neue Mannschaft – die dritten Herren. Für die Neu- beziehungsweise Wiedergründung gab es mehrere Faktoren. So stellt die HSG in dieser Spielzeit keine männliche A-Jugend mehr und die Junioren rücken bereits in den Herrenbereich auf. Da zudem die zweiten Herren in den letzten Spielen der abgelaufenen Saison mitunter auch 20 Spieler hätten aufbieten können, wurde entschieden, eine zusätzliche Herrenmannschaft zu bilden. Gemeldet wurde für die Regionsklasse, ein Punktspiel konnte das Team aufgrund der aktuellen Corona-Unterbrechung allerdings noch nicht absolvieren. Die erste Pflichtpartie, am 31. Oktober gegen Adelebsen angesetzt, fiel bereits der Zwangspause zum Opfer.

Da Lars Eichhorn aus zeitlichen Gründen die zweite Herren nicht als Trainer in die Landesliga begleiteten konnte und mit Nerijus Kesilis dort ein Nachfolger gefunden wurde, hat er den Posten des Übungsleiters bei den dritten Herren übernommen. Diese Idee wurde sehr gut angenommen, man war bereits sportlich und auch taktisch tätig. Bei den Laufeinheiten am Hattorfer Odersee als auch bei den Übungen im DGH konnten immer einige Spieler begrüßt werden. Auch bei der Taktikbesprechung war die Teilnehmerzahl ordentlich. So konnten sich die Handballer bereits gut kennenlernen – bislang ist das Unternehmen „Dritte Herren“ ein Erfolg. Für freizeitorientierte Sportler „Es ist schön, dass es nun auch ein Angebot für die freizeitorientierten Sportler in der HSG gibt. Jeder ist hier gerne gesehen“, unterstreicht Eichhorn. Sportlich geht es nach der Coronapause jeden Donnerstag ab 20 Uhr mit dem Training weiter und hoffentlich ab Januar in der unteren Etage des Handballs los. Ein Vorbereitungsspiel konnte die Eichhorn-Sieben schon vor der Corona-Pause erfolgreich bestreiten. Beim MTV Seesen siegte die HSG-Truppe mit 28:25 (8:8, 21:13). Gespielt wurden drei Mal 20 Minuten. Mit einigen Routiniers, Youngsters und Rückkehrern feierte das Team so ein erfolgreiches Comeback. Nachdem viele Spieler einige Jahre keinen Handball mehr in der Hand hatten, war es für Eichhorn und seine Mannschaft eine Fahrt ins Ungewisse. Munteres Spiel in Seesen Das Spiel ging munter los, die Gäste konnten gegen die jüngeren Seesener gut mithalten. Das erste Drittel endete leistungsgerecht mit 8:8. Im zweiten Abschnitt wurde die Eichhorn-Sieben immer sicherer, traf in der Offensive und stand defensiv sicher. So wurde bis zur 40. Minute ein 21:13-Vorsprung erspielt. Im letzten Drittel ließen die Gäste etwas locker, so dass Seesen noch einige sehenswerte Kombinationen und Konter im Tor unterbringen konnte. „Viel wichtiger als das reine Ergebnis war, dass es uns allen einen riesengroßen Spaß gemacht hat und die Stimmung untereinander großartig war“, freute sich Eichhorn. Einziges Manko: Es waren deutlich zu wenig Trikots und Hosen in der Größe XL und XXL vorhanden, wie er schmunzelnd feststellte. HSG III: Nino Sache - Jan Reher (4), Hans von Claer (1), Mitja Niehus (3), Matthias Müller (1), Torsten Morich (5), Helge Sinram (1), Sebastian Keck (1), Utz Hofemann (7), Lars Eichhorn (5).