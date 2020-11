In Hattorf gibt es fünf Strecken für einen Orientierungslauf

In Hattorf gibt es ein neues Angebot für Laufsportinteressierte. In einer gemeinsamen Aktion bieten der TVG und FC Merkur in einer Zeit, in der ein Gruppen- oder Mannschaftstraining nicht stattfinden kann, eine neue Sportart an, um in Bewegung zu bleiben: Orientierungslauf. Dieser Sport, der ursprünglich aus Skandinavien kommt, eignet sich hervorragend, um auch während der Pandemie in Bewegung zu bleiben – und funktioniert ganz einfach.

Benötigt wird nur ein Smartphone und die App „IOrienteering“. Nach Einrichten des Accounts ist diese sofort einsatzbereit. Am Startpunkt wird die App geöffnet und der angebrachte QR-Code „Setup“ eingescannt, um die Strecke in der App zu aktivieren. Als folgt der QR-Code „Start“ und die Zeitnahme beginnt.

Am Checkpoint wird der QR-Code gescannt. Foto: Verein

Nun macht man sich auf die Suche nach den Checkpoints. Die Checkpoints sind auf der Karte in der App eingezeichnet. Wird ein Checkpoint erreicht, scannt man auch hier den QR-Code. Nach dem letzten Checkpoint geht es zurück zum Start- und Zielpunkt, wird der QR-Code „Ziel“ gescannt, endet die Zeitnahme und das Ergebnis kann in die Ergebnisliste geladen werden.

Die Strecken kann man laufend, walkend, gehend oder auch mit dem Fahrrad zurücklegen, die Corona-Bestimmung sind aber immer einzuhalten.

Aktuelle Strecken

OL Hattorf 1 (2,5 km): Start/Ziel am Sportplatz

OL Hattorf 2 (5,5 km): Start/Ziel am Steg zum Odersee

OL Hattorf 3 (5 bis 6 km): Start/Ziel am Ortsausgang Richtung Hörden

OL Hattorf 4 (6,5 km): Start/Ziel am Schwimmbad

OL Hattorf 5 (3,7 km): Start/Ziel am Schwimmbad

Die Checkpoints müssen in einer bestimmten Reihenfolge angelaufen werden, diese steht in der Checkpointliste. Bei den Strecken 4 und 5 kommt beispielsweise Checkpoint 103 erst nach dem Checkpoint 303, es geht nicht immer nach aufsteigender Reihenfolge.

Das Angebot ist keineswegs auf den FC Merkur oder den TVG Hattorf begrenzt. Mitmachen kann jeder, unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft.