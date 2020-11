Veilchen Ladies wollen auswärts Punkte holen

Zu den SNP BasCats USC Heidelberg geht es für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen am dritten Spieltag der DBBL. Am Samstag ab 17.30 Uhr will das Team von Headcoach Goran Lojo den nächsten Auswärtserfolg in der feiern, bevor es in eine zweiwöchige Länderspielpause geht.

Auswärts läuft es bislang bestens für die Veilchen Ladies. Sowohl im Pokal beim Herner TC als auch am ersten Spieltag in Hannover landete das Team von Lojo einen Erfolg. Und das soll sich am Sonnabend fortsetzen. Mit Heidelberg wartet allerdings ein Gegner, der sich nach der 57:93-Klatsche am ersten Spieltag gegen Topfavorit Keltern unbedingt rehabilitieren will.

Die Voraussetzungen beim kommenden Gegner sind personell jedoch alles andere als gut. Die kroatische Aufbauspielerin Inja Butina hat sich im Training erneut einen Bänderriss zugezogen. Auch Ex-BGerin Britta Daub geht es nach einer schweren Gehirnerschütterung noch nicht viel besser. Heidelbergs Trainer Dennis Czygan wird wohl erneut mit einem kleinen Kader und nur sieben Akteurinnen in der Rotation antreten. Bei den Göttingerinnen sieht es personell besser aus. Im Verlauf der Woche konnte Lojo den kompletten Kader im Training versammeln.

Nachdem am vergangenen Wochenende coronabedingt nur zwei von sechs Bundesliga-Partien stattfinden konnten, haben die DBBL-Vereine eine wöchentliche Pool-Testung bei allen Erstliga-Clubs beschlossen. Diese Testungen finden jeweils mittwochs statt. Sowohl bei den Flippo Baskets als auch bei Heidelberg gab es dabei keine positiven Testergebnisse.