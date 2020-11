Qualifix-Seminare des Kreissportbunds finden online statt

Beim KSB Göttingen-Osterode hat das erste Qualifix-Seminar seit Monaten unter besonderen Umständen stattgefunden. Referent Michael Pietzek brachte den Teilnehmern das Thema Satzung näher, jedoch unter ungewöhnlichen Bedingungen: Aufgrund der Covid-19-Pandemie fand das Seminar online statt.

Sowohl für die Teilnehmer als auch den KSB Göttingen-Osterode war es das erste Online-Seminar dieser Art, am Ende waren sich jedoch Teilnehmer, Ausrichter und Referent einig, dass diese Form der Präsentation definitiv durchführbar und fortzusetzen ist. Die Themen drehten sich vor allem um den Inhalt und die Form einer Vereinssatzung: Was muss auf jeden Fall Inhalt einer Satzung sein, welche Formulierungen sind nützlich, was sollte in der heutigen Zeit Bestandteil sein und was kann man getrost streichen?

Am 12. November findet bereits das nächste Qualifix-Seminar mit dem Thema Mitgliederverwaltung statt. Am 19. November folgt dann ein Seminar zum Thema Publikationen und am 30. November zum Thema Medienrecht. Alle drei Seminare werden ebenfalls online stattfinden. „Generell gilt, dass, bei den Online-Seminaren kein Teilnehmerbeitrag erhoben wird“, berichtet Lukas Möckel, Freiwilligendienstler beim KSB Göttingen-Osterode.

Alle Qualifix-Seminare sowie das Anmeldeformular sind online im Bildungsportal des LSB Niedersachsen zu finden.