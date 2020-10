Petershütter Bezirksliga-Nachwuchs holt zwei Siege

Die Jugendmannschaften des TuSpo Petershütte haben ein erfolgreiches Wochenende zu verbuchen. Sowohl die C-Jugend, als auch die B-Jugend gewannen in der Bezirksliga ihre Partien. Für den JFV Rhume-Oder lief es weniger gut.

C-Junioren

TuSpo Petershütte - JSG Goslar 3:1 (2:1). Auf dem schwierig zu bespielenden Platz erwischte der Gastgeber einen Traumstart, Neal Liebau verwertete einen Angriff über die Außenbahn zum 1:0 (2.). Zehn Minuten später erhöhte Liebau auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit kassierte die Mannschaft von Justin Duus jedoch das 2:1 (27.). Nach Wiederbeginn ging es hin und her, aber ohne große Chancen. In Folge einer Zeitstrafe gegen die Gäste kontrollierte TuSpo dann das Spiel. Zehn Minuten vor dem Ende belohnte Joshua Weber sein Team mit dem 3:1. „Den Sieg haben wir für Gian-Luca Filice geholt, der sich leider das Schlüsselbein gebrochen hat“, sendet Duus Genesungswünsche an seinen verletzten Spieler.

B-Junioren

JSG Sparta-Weende-Bovenden - TuSpo Petershütte 3:7 (1:5). Genesungswünsche sendete auch Jonny Retzlaff, sein Team hatte ebenfalls Verletzungen zu beklagen. Die Partie in Göttingen war bereits nach einer halben Stunde entschieden. Maximilian Breitenbach sorgte für die frühe Führung (4.), Jan Binnewies mit einem Doppelschlag für das 3:0 (16., 18.), Felix Just nutzte die Unsicherheit der Kreisstädter ebenfalls (20.). Nach dem 5:0 durch Niklas Grieß (28.) stellte sich eine gewisse Lethargie ein, die JSG kam auf 5:3 heran. Binnewies erlöste die Blau-Weißen schließlich (71. und 74.). „Am Mittwoch müssen wir eine Schippe drauflegen und 80 Minuten durchhalten“, so Retzlaff.

JFV Rhume-Oder - SC Hainberg 0:7 (0:3). Bereits in der 8. Minute geriet man gegen den von Beginn an feldüberlegenen Gegner aus der Unistadt ins Hintertreffen. Hainberg glänzte auch im weiteren Spielverlauf mit einer guten Raumaufteilung und zum Teil sehenswerten Spielzügen. In der Pause wurden die Defizite der Grün-Schwarzen klar angesprochen und einige Umstellungen vorgenommen. An der Überlegenheit der Gäste änderte das allerdings nicht viel.