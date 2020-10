Hannover. Der Spieltag in der Volleyball-Bezirksliga beim TV Roringen wird verlegt, die beteiligten Teams nutzen eine Corona-Neuregelung des Verbands.

Reserve des 1. VC Pöhlde kann an diesem Wochenende pausieren

Die aktuell stetig steigenden Zahlen bei den Infektionszahlen beschäftigen im Rahmen der Corona-Krise auch den Nordwestdeutschen Volleyballverband (NWVV). Schon jetzt gibt es mehrere NWVV-Regionen mit einem Inzidenzwert von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Der Verbandsspielausschuss und der Vorstand des NWVV haben in dieser Woche daher eine zusätzliche Regelung zum Umgang mit Risikogebieten gemeinsam verabschiedet. Ab einer Inzidenzzahl von größer 50 ist eine Neuansetzung des Spieltages möglich. Bisherige Spielverlegungen aufgrund der Corona-Situation konnten durch die engagierte Kommunikation der beteiligten Mannschaften und Staffelleiter gut aufgefangen werden.

VCP-Reserve spielt nicht

Genau von dieser Regelung wird an diesem Wochenende in der Herren-Bezirksliga Südniedersachsen Gebrauch gemacht – betroffen ist auch die zweite Mannschaft des 1. VC Pöhlde. Der VCP hätte eigentlich beim TV Roringen antreten müssen, weiterer Gast der Göttinger wäre die Reserve des DJK Kolping Northeim gewesen. Aufgrund der hohen Fallzahlen im Landkreis Northeim entschieden sich die drei Vereine aber in Absprache, den Spieltag zu verlegen.

„Der NWVV wird weiterhin versuchen, seinen Spielbetrieb nach bestem Wissen, Gewissen, und immer unter Berücksichtigung der Gesundheit des Einzelnen, weiter anzubieten. Um einen entsprechenden Spielverkehr auch weiterhin gewährleisten zu können, bitten wir bekannte Risiken und Herausforderungen möglichst frühzeitig an die jeweiligen Staffelleiter und Gegner, wie gehabt, zu kommunizieren, um keine kurzfristigen Überraschungen zu erzeugen“, heißt es beim Verband. „Sollten aufgrund der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen und Bremen weitere Anpassungen im Spielbetrieb notwendig sein, dann wird der Verbandsspielausschuss gemeinsam mit dem Vorstand, unter Berücksichtigung des Meinungsbildes der Vereine, zusätzliche Maßnahmen einleiten.“