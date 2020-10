Die Handballer der HSG oha hören in einer Auszeit auf die Anweisungen von Coach Jens Wilfer.

Herzberg. Die Verbandsliga-Handballer empfangen zum Saisonstart am Sonntag ab 17 Uhr die HSG Rhumetal in der Mahntehalle. Die Partie ist bereits ausverkauft.

Keine lange Anlaufzeit, sondern gleich Volldampf voraus: Die HSG oha startet am Sonntag um 17 Uhr in die neue Handball-Saison. Zum Auftakt der Verbandsliga kommt es in der Herzberger Mahntehalle direkt zum prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell mit der HSG Rhumetal.

„Das Derby zum Start ist eine etwas unglückliche Ansetzung, besonders aufgrund der eingeschränkten Zuschauerzahl“, sagt HSG-Trainer Jens Wilfer. Zugleich ist er aber froh, dass überhaupt gespielt werden kann und zumindest ein Teil der Tribünen besetzt sein wird. „Im Umfeld wurden viel Zeit und Mühen investiert, um wenigstens einige Fans dabei zu haben.“ Die Tickets waren entsprechend heiß begehrt – die Partie ist ausverkauft. Vorfreude auf das erste Spiel Trotz aller coronabedingten Probleme in der Saisonvorbereitung überwiegt bei der HSG eindeutig die Freude, dass es wieder losgeht. Gegen den Nachbarn aus Katlenburg lieferten sich die Harzer in den vergangenen Jahren etliche knappe Duelle. Auch diesmal erwartet Wilfer wieder eine enge Partie. „Wer als erstes seine Sicherheit findet, dürfte im Vorteil sein“, sagt er mit Blick auf die lange Pflichtspielpause. „Am Sonntag zählen keine Testspiele mehr, ab jetzt gilt der Wettkampfmodus.“ Bei den Rhumetalern gab es in der Pause personell relativ wenig Veränderungen, mit Kai Kühn steht aber ein neuer Trainer in der Verantwortung. Mit Yannik Schlüter und Tim Isermann sind hochgewachsene Spieler hinzugekommen. „Da hat Rhumetal schon einen Längenvorteil. Es wird unsere Aufgabe sein, die Abwehr mit Tempo und Spielwitz zu knacken“, so Wilfer. Zum Zeitpunkt des Abbruchs standen die Katlenburger auf Rang acht, die Harzer auf Platz fünf. „Aber das ist eine gute Truppe, die eigentlich besser als dieser achte Platz ist“, unterstreicht der HSG-Coach. Unnötig klein machen wollen sich die Harzer auf der anderen Seite auch nicht, vor allem die Heimstärke ist ein Pfund, mit dem sie wuchern können. Im Kader gab es zudem kaum Veränderungen. Einziger wirklicher Abgang ist Jan Mißling, der momentan eine Handballpause einlegt. Zudem gilt es den langfristigen Ausfall von Mathis Mönnich zu kompensieren, der sich im letzten Spiel vor der Corona-Pause am Kreuzband verletzte. Andererseits ist Cedric Wecker wieder dabei, auch wenn Wilfer bei ihm die Erwartungen nach einem Jahr Verletzungspause dämpft. Aus der A-Jugend sind zudem einige Talente in das Team aufgerückt. Alfeld in der Favoritenrolle In der Liga sieht Wilfer den SV Alfeld in der Favoritenrolle, der Vorjahresdritte hat sich nochmals verstärkt. Auch der Reserve des MTV Braunschweig traut der HSG-Coach wieder eine gute Saison zu. Dahinter erwartet er ein breites Mittelfeld, zu dem Wilfer auch die eigene Mannschaft zählt. „Es wäre schön, wenn wir wieder unter den ersten Sechs landen, erstes Ziel ist aber immer der Klassenerhalt. Nach unten wegfallen wird diesmal wohl keine Mannschaft“, sagt der Coach mit Blick auf die leistungsstarke Liga. Wichtiger ist ihm nach dem vergangenen Jahr etwas anderes: „Eine Saison ohne schwere Verletzungen!“ Kader der HSG oha Tor: Niklas Berger, Daniel Flörke, Lukas Pisowodzki, Feld: Clemens Hofemann, Robin Großkopf, Sebastian Heiler, Merlin Mißling, David Güthers, Christoph Gropengießer, Mathis Mönnich, Ivo Waldmann, Julian Allershausen, Yannik Rauch, Jan-Aage Diederich, Kilian Strüver, Cedric Wecker, Max Holzapfel, Justin Nankman, Fynn Kratzin, Tizian Paul, Trainer: Jens Wilfer, Co-Trainer: Phillip Güthers