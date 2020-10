FC Eisdorf hofft beim SC HarzTor auf den ersten Sieg

In der Fußball-Kreisliga B sind an diesem Sonntag alle fünf Mannschaften aus dem Altkreis Osterode im Einsatz. Während die TuSpo-Reserve ihre Tabellenführung in Groß Ellershausen verteidigen will, stehen zwei Altkreisduelle an. Der SSV Neuhof empfängt den TSC Dorste und der FC Eisdorf ist zu Gast beim SC HarzTor. Anpfiff der Spiele ist um 14:30 Uhr.

SV Gr. Ellershausen/Hetjershausen – TuSpo Petershütte II. In der vergangenen Woche zeigte sich die TuSpo-Mannschaft von Jörg Müller beim 4:3-Sieg über Weser Gimte in Torlaune. Mit einer sehr guten Mannschaftsleistung machte man das Spiel lediglich am Ende noch einmal spannend. Der Gastgeber hat nach drei Spielen vier Punkte auf dem Konto und das bisher einzige Heimspiel mit 1:0 gegen Weser Gimte gewonnen. Aufpassen muss die TuSpo-Abwehr auf Kevin Müller, der bislang alle Tore des SV erzielt hat. In den bisher vier direkten Duellen hat der TuSpo eine negative Bilanz – einem Sieg stehen zwei Niederlagen sowie ein Remis gegenüber.

SSV Neuhof – TSC Dorste. Am heimischen Kranichteich soll der erste Sieg der Saison für den SSV Neuhof her. Die Gäste vom TSC Dorste kommen aber mit Rückenwind in den Südharz, nach zwei Spielen befindet sich der TSC mit vier Punkten auf Platz zwei und will seinerseits ungeschlagen bleiben. Dabei möchte sich Michael Ludwig wieder auf seine Abwehr verlassen können, die gegen Eisdorf und Ellershausen nur ein Tor zuließ. Der Head-to-Head-Vergleich sollte der Heimmannschaft von Coach Rüdiger Lakemann aber Mut machen. Die Neuhofer gewannen sechs der letzten sieben direkten Duelle, darunter ein 2:1-Auswärtssieg aus der Saison 2019/2020.

SC HarzTor – FC Eisdorf. Der Gastgeber geht hier als Favorit in die Partie. Die Mannschaft des neuen Trainers Andre Metenyszyn erwischte einen guten Saisonstart. Nachdem man zum Auftakt 2:1 in Neuhof und 0:0 gegen die TuSpo-Reserve spielte, hatte man letzte Woche spielfrei. Die Gäste aus dem Borntal brennen jedoch auf den ersten Dreier in der Kreisliga. Nach der Auftaktniederlage in Lasfelde holte der Aufsteiger immerhin einen Punkt beim Nachbarschaftsduell in Dorste. Die letzten Begegnungen liegen noch vor der Gründung des SC HarzTor, unter neuen Namen ist es die erste Pflichtspiel-Duell dieser beiden Teams.

Im Vorfeld der Partie wird die Kreisliga-Mannschaft des SC HarzTor im Rahmen des VGH Fairness Cups für ihren zweiten Platz im Bereich der VGH-Regionaldirektion Göttingen ausgezeichnet. Die Ehrung ist gegen 14 Uhr geplant und wird vom Spielausschussvorsitzenden Klaus Henkel im Auftrag des NFV-Kreises sowie im Beisein von Vertriebspartner Hans-Jörg Fritzkowski durch Roland Stahl vorgenommen. Der VGH Fairness Cup ist eine langjährige Institution im niedersächsischen Fußball. Neben den Auszeichnungen für die fairsten Teams in der Gesamtwertung werden traditionell auch die fairsten Teams in den elf Regionaldirektionen der VGH geehrt.