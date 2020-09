Teams des JFV Rhume-Oder beweisen zweimal große Moral

Auch am vergangenen Wochenende waren einige Jugendfußballmannschaften auf der Bezirksebene im Einsatz und kämpften um Punkte.

C-Jugend

SC Hainberg - TuSpo Petershütte 2:4 (2:2). Die Seestädter hatten sich in der Bezirksliga einiges vorgenommen. Nach 20 Minuten wurde das Engagement belohnt, Gian-Luca Filice markierte die Führung und erhöhte auch auf 2:0 (25.), Danach schlichen sich Unkonzentriertheiten ein, diese wurden mit zwei Gegentreffern bestraft (29., 31.). Nach Wiederbeginn war TuSpo wieder fokussiert – Louis Schalitz (36.) und Tim Kaluger (55.) markierten zwei Treffer zum 4:2-Sieg. „Die Jungs hatten eine sehr gute Einstellung und wollten die Niederlage von letzter Woche wieder gut machen“, lobte Trainer Justin Duus.

JFV Rhume-Oder - JSG Goslar 5:4 (2:3). Der Start in das Bezirksliga-Spiel verlief denkbar ungünstig, eine Ecke der Nordharzer fand den Weg in das Tor (4.). In der 12. Minute antwortete das Team von Carsten Kamrad, Lukas Dechant glich aus. Kurze Zeit später bekam der Gäste-Keeper nach einer Notbremse Rot, Simon Marx verwandelte den Freistoß zum 2:1 (22.). Doch die zehn Goslarer blieben gefährlich und drehten vor der Pause erneut die Partie (29., 35.). Es blieb auch nach dem Pausentee wild. Rhume-Oder glich aus (40.), die JSG traf per Freistoß aus mehr als 30 Metern (56.). Die Moral der Kamrad-Elf war aber überragend, durch Kevin Klarenbeek und Justus-Elias Schmidt drehte man ein letztes Mal die Partie, danach zitterten sich die Grün-Schwarzen über die Zeit.

B-Jugend

FC Eintracht Northeim II - JFV Rhume-Oder 2:3 (2:0). Jede Menge Moral bewies Rhume-Oder und holte so den ersten Sieg in der Bezirksliga. In der ernüchternden ersten Hälfte fielen die Gegentreffer in der 8. Minute per Elfmeter sowie in der 28. Minute. Nach der Pause kam die JFV-Elf wie verwandelt zurück auf den Platz. Ferdinand Haseler verkürzte (52.), Noah Kühn glich aus (66.) und Johannes Wehr machte in der 71. Spielminute den am Ende verdienten 3:2-Sieg perfekt.

A-Jugend

JFV Rhume-Oder - JSG Weper 1:2 (0:1). Von Beginn an dominierten die Hausherren die Bezirksliga-Partie, leisteten sich jedoch auch Fehler im Aufbau. Einen solchen nutzte der Gast zum 0:1 (20.). Das Spiel setzte sich nach der Pause fort, erst eine Standardsituation führte zum Ausgleich von Sullivan Mende (86.). Weiterhin hatte der JFV mehr vom Spiel und in der 90. Minute erneut einen gefährlichen Freistoß, doch dieser wurde nicht konsequent genug gespielt und der folgende Konter bedeutete das 1:2.

JSG Aue/Leine - SV Rotenberg 0:3 (0:1). Große Freude herrschte beim SV Rotenberg, der Bezirksliga-Aufsteiger holte den ersten Saisonsieg. Finn Erik Augustin brachte die Gäste zum perfekten Zeitpunkt kurz vor der Pause in Front (44.). Den Schwung nutzte der SVR in der zweiten Hälfte, Melvin Sommer (56.) und Ahmet Kilinc (70.) machten den Erfolg perfekt.