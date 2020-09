TC Scharzfeld weckt mit Aktionstag das Interesse am Tennis

Bei bester Wetterlage veranstaltete der TC Scharzfeld seinen Aktionstag für Kinder. Mit einem bunten Programm rund um das Thema Tennis waren zwei Trainer des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) von 10 bis 14 Uhr zu Gast auf dem Tennisplatz.

32 Kindergarten- und Grundschulkinder aus Scharzfeld haben teilgenommen und waren mit viel Spaß und vollem Einsatz bei der Sache. „Die Kinder haben wunderbar mitgemacht und auch gut durchgehalten“, waren sich die beiden Trainer, Julia Brandenburg und Auszubildender Max Steinfelder einig. Sehr positiv zu bewerten sei außerdem die tatkräftige Unterstützung der Aktion durch die Vereinsmitglieder des TC Scharzfeld, was nicht selbstverständlich sei. „Wir haben uns hier in Scharzfeld sehr willkommen geheißen und auch gut verpflegt gefühlt“, lobte Brandenburg die Arbeit des Vereins. Dementsprechend freuten sich Trainer und Vorstand sehr darüber, dass zwei Kinder während der Aktion bereits ihr Interesse für den Sport bekundeten und gern zum Training wiederkommen wollen.

Ballgefühl wird vermittelt

In ihrem Mobil hatten die Trainer unter anderem Kinderschläger, Low-T-Ball Anlagen und bunte Tennisbälle dabei. Geschicklichkeitsspiele wie Slalom laufen und dabei den Ball auf dem Schläger balancieren, den Ball dribbeln wie beim Basketball und Eierlauf waren erste Schritte, den jungen Teilnehmern den Sport näherzubringen und ihnen Ballgefühl zu vermitteln. Beim Brennballspielen bestand die Aufgabe für die Grundschulkinder außerdem darin, den aufgeschlagenen Tennisball der gegnerischen Gruppe schnellstmöglich in eine Kiste auf der gegenüberliegenden Seite zu befördern. Auch dieses Spiel meisterten die Kinder nach einer Proberunde mit Bravour.

„Der Aktionstag ist deshalb eine gute Sache, da es sehr wichtig ist, koordinative und kognitive Fähigkeiten bei Kindern zu fördern“, so Brandenburg, die neben ihrer Tätigkeit als Trainerin für den TNB außerdem Soziale Arbeit studiert. Selbstverständlich gingen die jungen Teilnehmer nicht leer aus: Mitglieder des TC Scharzfeld überreichten am Ende der Aktion kleine Präsente in Form von Leseheften, Süßigkeiten und Dino-Wurst.

Das Jugendtraining des TC Scharzfeld findet jeden Donnerstag ab 15.30 Uhr gegliedert nach Altersgruppen statt. Weitere Informationen zum Verein sowie zum Schnupperangebot gibt es online unter www.tcscharzfeld.de.