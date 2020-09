Veilchen Ladies testen Sonntag gegen Eintracht Braunschweig

Am Sonntag um 16 Uhr empfangen die Flippo Baskets BG 74 Göttingen den stark einzuschätzenden Zweitligisten Eintracht Braunschweig in der Halle am FKG. Es ist das erste und einzige Spiel in der Vorbereitung auf die DBBL-Saison vor den eigenen Fans. Headcoach Goran Lojo hofft, aus dem Match wichtige Erkenntnisse über den Leistungsstand seiner Mannschaft zu gewinnen.

Alles andere als optimal war der bisherige Verlauf der Göttinger Vorbereitung, die mit vielen Einheiten in Sachen Kraft und Kondition begann. Am vergangenen Wochenende musste die geplante Testspielreise der Veilchen Ladies nach Prag wegen der hohen Corona-Zahlen in Tschechien abgesagt werden.

Mit Braunschweig gastiert ein Top-Team aus der 2. Bundesliga im FKG. Zum Ende der zurückliegenden Hauptrunde lag die Mannschaft uneinholbar auf Rang eins der Tabelle, dann aber wurde die Saison einen Spieltag vor dem Ende abgebrochen. Da die DBBL-Verantwortlichen weder Ab- noch Aufsteiger kürten, muss die Eintracht in den sauren Apfel beißen und auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Liga antreten.

An einem gesonderten Stand können während der Partie Dauerkarten für die DBBL-Saison erworben werden.