Denkwürdige Partie für die A-Jugend der JSG Südharz/Zorge

Walkenried. Die Mannschaft unterliegt bei der JSG Söse/Harz nach einer 4:0-Führung nach 20 Minuten noch mit 6:7. Die C- und E-Jugend gewinnen deutlich.

Eine denkwürdige Partie absolvierte die A-Jugend der JSG Südharz/Zorge bei der JSG Söse/Harz – mit dem besseren Ausgang für den Gegner. Die Südharzer mussten auf vier Stammspieler verzichten, führten nach einer Ecke sowie drei blitzsaubere Kontern nach 20 Minuten aber trotzdem mit 4:0. Bis zur Pause verkürzten die Sösetaler auf 4:2.

Nach der Pause fiel das 4:3, die Südharzer konterten zum 5:3. Dann wurde die Kraft weniger, die Löcher in der Abwehr dagegen größer. Mit vier Treffern in Folge drehte Söse/Harz die Partie komplett (5:7), den Südharzern gelang nur noch der 6:7-Anschluss. „Schade, dass unser eigener Kampf nicht belohnt wurde, aber auch Respekt an Söse/Harz für deren Aufholjagd“, sagte der Südharzer Coach Steffen Bethe. Die Tore für sein Team erzielten Jakob Daume (3), Justin Burgardt, Yilmaz Özer und Jonas Bethe.

Die E-Jugend der JSG Südharz/Zorge fuhr selbstbewusst zum Punktspiel bei der JSG Harztor/Neuhof II. Von Anfang an ging es in eine Richtung, am Ende stand ein klarer 15:3 (10:0)-Erfolg zu Buche. Torschützen waren Hannah Kietz (5), Ben Kietz (3), Jona Dietrich (3), Jannes Bethe (2), Samuel Kief und Alex Paunescu.

Die C-Jugend gewann ihr Heimspiel gegen TuSpo Weser Gimte mit 5:0 (3:0). Zen Al Mhameed, Adnan Catovic und Eric Welsch trafen vor der Pause, Ali Al Mhameed und Niklas Henkel erhöhten auf 5:0.